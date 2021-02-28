https://ria.ru/20210228/arktika-1599323763.html

В Швеции описали планы России на Арктику фразой из "Маши и Медведя"

В Швеции описали планы России на Арктику фразой из "Маши и Медведя"

Шведская журналистка Анна-Лена Лорен в статье для издания Dagens Nyheter описала планы России на Арктику фразой из детского мультфильма "Маша и Медведь". РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T16:30

2021-02-28T16:30

2021-02-28T17:01

россия

маша и медведи

арктика

москва

в мире

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Шведская журналистка Анна-Лена Лорен в статье для издания Dagens Nyheter описала планы России на Арктику фразой из детского мультфильма "Маша и Медведь".Она вспомнила серию, в которой главным героям поручили раздать новогодние подарки. Тогда Маша легла на коробки и сказала: "Не дам!"По словам журналистки, Москва владеет уже почти половиной региона, но тем не менее хочет заполучить контроль и над другими островами и водами, которые появляются по мере таяния льда.Автор статьи отметила, что Россия также планирует полностью контролировать Северный морской путь."В этой сфере у России нет конкуренции — это единственная страна в мире, у которой есть атомный ледокольный флот", — подытожила она.

https://ria.ru/20201126/evropa-1586480793.html

https://ria.ru/20210116/syuprizy-1593317394.html

россия

арктика

москва

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россия, маша и медведи, арктика, москва, в мире