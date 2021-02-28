https://ria.ru/20210228/arktika-1599323763.html
В Швеции описали планы России на Арктику фразой из "Маши и Медведя"
В Швеции описали планы России на Арктику фразой из "Маши и Медведя"
Шведская журналистка Анна-Лена Лорен в статье для издания Dagens Nyheter описала планы России на Арктику фразой из детского мультфильма "Маша и Медведь". РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T16:30
2021-02-28T16:30
2021-02-28T17:01
россия
маша и медведи
арктика
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573310115_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_c72fd180da0e80ec359648386f1ca97f.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Шведская журналистка Анна-Лена Лорен в статье для издания Dagens Nyheter описала планы России на Арктику фразой из детского мультфильма "Маша и Медведь".Она вспомнила серию, в которой главным героям поручили раздать новогодние подарки. Тогда Маша легла на коробки и сказала: "Не дам!"По словам журналистки, Москва владеет уже почти половиной региона, но тем не менее хочет заполучить контроль и над другими островами и водами, которые появляются по мере таяния льда.Автор статьи отметила, что Россия также планирует полностью контролировать Северный морской путь."В этой сфере у России нет конкуренции — это единственная страна в мире, у которой есть атомный ледокольный флот", — подытожила она.
https://ria.ru/20201126/evropa-1586480793.html
https://ria.ru/20210116/syuprizy-1593317394.html
россия
арктика
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573310115_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_bca0904eaff478f6e4af6563cc34500d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, маша и медведи, арктика, москва, в мире