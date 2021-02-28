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В Швеции описали планы России на Арктику фразой из "Маши и Медведя"
В Швеции описали планы России на Арктику фразой из "Маши и Медведя"
Шведская журналистка Анна-Лена Лорен в статье для издания Dagens Nyheter описала планы России на Арктику фразой из детского мультфильма "Маша и Медведь". РИА Новости, 28.02.2021
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россия
маша и медведи
арктика
москва
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Шведская журналистка Анна-Лена Лорен в статье для издания Dagens Nyheter описала планы России на Арктику фразой из детского мультфильма "Маша и Медведь".Она вспомнила серию, в которой главным героям поручили раздать новогодние подарки. Тогда Маша легла на коробки и сказала: "Не дам!"По словам журналистки, Москва владеет уже почти половиной региона, но тем не менее хочет заполучить контроль и над другими островами и водами, которые появляются по мере таяния льда.Автор статьи отметила, что Россия также планирует полностью контролировать Северный морской путь."В этой сфере у России нет конкуренции — это единственная страна в мире, у которой есть атомный ледокольный флот", — подытожила она.
https://ria.ru/20201126/evropa-1586480793.html
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россия, маша и медведи, арктика, москва, в мире

В Швеции описали планы России на Арктику фразой из "Маши и Медведя"

16:30 28.02.2021 (обновлено: 17:01 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Вера КостамоАйсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Айсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Вера Костамо
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МОСКВА, 28 фев РИА Новости. Шведская журналистка Анна-Лена Лорен в статье для издания Dagens Nyheter описала планы России на Арктику фразой из детского мультфильма "Маша и Медведь".
Она вспомнила серию, в которой главным героям поручили раздать новогодние подарки. Тогда Маша легла на коробки и сказала: "Не дам!"
"Вкратце об отношении российского правительства к Арктике", — написала Лорен.
По словам журналистки, Москва владеет уже почти половиной региона, но тем не менее хочет заполучить контроль и над другими островами и водами, которые появляются по мере таяния льда.
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Автор статьи отметила, что Россия также планирует полностью контролировать Северный морской путь.
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