https://ria.ru/20210228/arest-1599336352.html

В Ленинградской области арестовали участников перестрелки в кафе

В Ленинградской области арестовали участников перестрелки в кафе

Группа подозреваемых в причастности к конфликту в кафе в Шлиссельбурге, где погиб человек, арестована в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T18:27

2021-02-28T18:27

2021-02-28T18:51

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

кировский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Группа подозреваемых в причастности к конфликту в кафе в Шлиссельбурге, где погиб человек, арестована в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."Восьми гражданам, подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "ж" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение оружия группой лиц по предварительному сговору), части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.В полицию Кировского района Ленобласти 25 февраля вечером поступило сообщение от 28-летнего доставщика заказов. Он сообщил, что, когда он на рабочем автомобиле вернулся за очередным заказом к кафе на улице Затонной в Шлиссельбурге, трое неизвестных попросили срочно довезти до больницы их раненого в бедро друга. Доехав до больницы, он передал 34-летнего раненого мужчину медикам и сообщил об инциденте в полицию. Полицейские обнаружили в кафе тело мужчины с огнестрельным ранением груди.В ночь на 27 февраля полицейские по местам проживания задержали пятерых возможных участников конфликта в возрасте от 23-х до 36-и лет. Среди задержанных - 33-летний владелец кафе. Все они выходцы с Кавказа, четверо имеют российское гражданство. При задержании у злоумышленников было изъято несколько единиц оружия.По данным полиции, конфликт стал результатом встречи двух групп из одной диаспоры, соперничающих за передел сфер экономического влияния.

https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1599069221.html

https://ria.ru/20210210/zaderzhanie-1596786517.html

россия

ленинградская область

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, кировский район, происшествия