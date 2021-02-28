В Ленинградской области арестовали участников перестрелки в кафе
18:27 28.02.2021 (обновлено: 18:51 28.02.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Группа подозреваемых в причастности к конфликту в кафе в Шлиссельбурге, где погиб человек, арестована в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"Восьми гражданам, подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "ж" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение оружия группой лиц по предварительному сговору), части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.
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В полицию Кировского района Ленобласти 25 февраля вечером поступило сообщение от 28-летнего доставщика заказов. Он сообщил, что, когда он на рабочем автомобиле вернулся за очередным заказом к кафе на улице Затонной в Шлиссельбурге, трое неизвестных попросили срочно довезти до больницы их раненого в бедро друга. Доехав до больницы, он передал 34-летнего раненого мужчину медикам и сообщил об инциденте в полицию. Полицейские обнаружили в кафе тело мужчины с огнестрельным ранением груди.
В ночь на 27 февраля полицейские по местам проживания задержали пятерых возможных участников конфликта в возрасте от 23-х до 36-и лет. Среди задержанных - 33-летний владелец кафе. Все они выходцы с Кавказа, четверо имеют российское гражданство. При задержании у злоумышленников было изъято несколько единиц оружия.
По данным полиции, конфликт стал результатом встречи двух групп из одной диаспоры, соперничающих за передел сфер экономического влияния.