https://ria.ru/20210228/antitela-1599281110.html
В "Векторе" опровергли важность уровня антител для защиты от COVID-19
В "Векторе" опровергли важность уровня антител для защиты от COVID-19
Высокий уровень антител не гарантирует эффективной защиты от COVID-19, заявила kp.ru исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T05:40
2021-02-28T05:40
2021-02-28T09:53
распространение коронавируса
татьяна непомнящих
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Высокий уровень антител не гарантирует эффективной защиты от COVID-19, заявила kp.ru исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра "Вектор" Татьяна Непомнящих.Представитель "Вектора" отметила, что разработанная центром вакцина "ЭпиВакКорона" стимулирует выработку только антител, которые нужны для защиты от COVID-19.Исчезновение антител из организмаРанее врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости рассказал, что антитела к коронавирусу не пожизненные и исчезают через несколько месяцев.По словам медика, дальнейшая иммунная реакция зависит от того, сформировались ли у человека клетки памяти, помогающие запустить защитную реакцию организма."Антитела к коронавирусу не пожизненные, они уходят через несколько месяцев, дальше все зависит от того, какой иммунитет изначальный у человека и как у него сформирован Т-клеточный ответ", — сказал Тимаков.Уровень антител после болезни и вакцинации от COVID-19Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень антител после перенесенного COVID-19 и вакцинации почти идентичен.Голикова напомнила, что переболевшим пока не рекомендуется прививаться. По ее словам, наблюдения врачей говорят о том, что случаи вторичного заболевания единичны.Говоря о разнице между антителами, которые вырабатываются после болезни и вакцины, Голикова отметила, что ученые заявляют об отсутствии таких различий.
https://ria.ru/20210228/zeman-1599277697.html
https://ria.ru/20210227/vaktsina-1599225878.html
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татьяна непомнящих, евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", татьяна голикова, общество
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости
.
Высокий уровень антител не гарантирует эффективной защиты от COVID-19, заявила kp.ru
исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра "Вектор
" Татьяна Непомнящих.
"Чрезмерная стимуляция иммунитета — это же не слишком хорошо. Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, так они смогут в комплексе обеспечить защиту от коронавируса", — пояснила Непомнящих.
Представитель "Вектора" отметила, что разработанная центром вакцина "ЭпиВакКорона
" стимулирует выработку только антител, которые нужны для защиты от COVID-19.
Исчезновение антител из организма
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков
в беседе с РИА Новости рассказал, что антитела к коронавирусу
не пожизненные и исчезают через несколько месяцев.
По словам медика, дальнейшая иммунная реакция зависит от того, сформировались ли у человека клетки памяти, помогающие запустить защитную реакцию организма.
"Антитела к коронавирусу не пожизненные, они уходят через несколько месяцев, дальше все зависит от того, какой иммунитет изначальный у человека и как у него сформирован Т-клеточный ответ", — сказал Тимаков.
Уровень антител после болезни и вакцинации от COVID-19
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова
сообщила, что уровень антител после перенесенного COVID-19 и вакцинации почти идентичен.
"Уровень антител, который мы получаем и при перенесении заболевания, и при вакцинации, практически идентичен", — следует из стенограммы интервью Голиковой, опубликованной на сайте "Вестей
".
Голикова напомнила, что переболевшим пока не рекомендуется прививаться. По ее словам, наблюдения врачей говорят о том, что случаи вторичного заболевания единичны.
Говоря о разнице между антителами, которые вырабатываются после болезни и вакцины, Голикова отметила, что ученые заявляют об отсутствии таких различий.