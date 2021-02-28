https://ria.ru/20210228/antitela-1599281110.html

В "Векторе" опровергли важность уровня антител для защиты от COVID-19

В "Векторе" опровергли важность уровня антител для защиты от COVID-19

Высокий уровень антител не гарантирует эффективной защиты от COVID-19, заявила kp.ru исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T05:40

2021-02-28T05:40

2021-02-28T09:53

распространение коронавируса

татьяна непомнящих

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Высокий уровень антител не гарантирует эффективной защиты от COVID-19, заявила kp.ru исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра "Вектор" Татьяна Непомнящих.Представитель "Вектора" отметила, что разработанная центром вакцина "ЭпиВакКорона" стимулирует выработку только антител, которые нужны для защиты от COVID-19.Исчезновение антител из организмаРанее врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости рассказал, что антитела к коронавирусу не пожизненные и исчезают через несколько месяцев.По словам медика, дальнейшая иммунная реакция зависит от того, сформировались ли у человека клетки памяти, помогающие запустить защитную реакцию организма."Антитела к коронавирусу не пожизненные, они уходят через несколько месяцев, дальше все зависит от того, какой иммунитет изначальный у человека и как у него сформирован Т-клеточный ответ", — сказал Тимаков.Уровень антител после болезни и вакцинации от COVID-19Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень антител после перенесенного COVID-19 и вакцинации почти идентичен.Голикова напомнила, что переболевшим пока не рекомендуется прививаться. По ее словам, наблюдения врачей говорят о том, что случаи вторичного заболевания единичны.Говоря о разнице между антителами, которые вырабатываются после болезни и вакцины, Голикова отметила, что ученые заявляют об отсутствии таких различий.

https://ria.ru/20210228/zeman-1599277697.html

https://ria.ru/20210227/vaktsina-1599225878.html

https://ria.ru/20210226/shtamm-1599079649.html

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татьяна непомнящих, евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", татьяна голикова, общество