https://ria.ru/20210228/antitela-1599278741.html

В "Векторе" опровергли миф об антителах от коронавируса

В "Векторе" опровергли миф об антителах от коронавируса

Люди напрасно гонятся за высоким уровнем антител, поскольку он не может быть гарантией эффективной защиты от COVID-19, заявила в беседе с kp.ru исполняющая... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T02:00

2021-02-28T02:00

2021-02-28T09:18

распространение коронавируса

татьяна непомнящих

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье

общество

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Люди напрасно гонятся за высоким уровнем антител, поскольку он не может быть гарантией эффективной защиты от COVID-19, заявила в беседе с kp.ru исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра "Вектор" Татьяна Непомнящих.Специалист считает не совсем правильным подход, при котором человек добивается высокого уровня антител.Представитель "Вектора" отметила, что разработанная центром вакцина "ЭпиВакКорона" не гонится за большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем. Непомнящих подчеркнула, что препарат нацелен на выработку антител, которые нужны для защиты от коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210204/koronavirus-1596031148.html

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2021

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татьяна непомнящих, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье, общество