https://ria.ru/20210228/afganistan-1599285045.html

Спецпредставитель США посетит Афганистан и ряд стран Ближнего Востока

Спецпредставитель США посетит Афганистан и ряд стран Ближнего Востока

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит ряд стран ближневосточного региона, в том числе Катар и Афганистан, сообщает телеканал Ariana News. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T08:18

2021-02-28T08:18

2021-02-28T08:18

залмай халилзад

энтони блинкен

ближний восток

джо байден

пакистан

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит ряд стран ближневосточного региона, в том числе Катар и Афганистан, сообщает телеканал Ariana News.В январе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация США сохранит Залмая Халилзада на должности спецпредставителя по Афганистану.Американский представитель, по данным канала, уже начал свою серию визитов. Сначала он отправится в Германию, затем посетит Катар, Афганистан, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и совершит поездки в другие страны региона. Когда именно он туда отправится, не сообщается.Таким образом, "тур" Халилзада по Ближнему Востоку станет первой его поездкой в регион при администрации президента США Джо Байдена, отмечает афганский телеканал 1TV News.В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

https://ria.ru/20210220/afganistan-1598335795.html

ближний восток

пакистан

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

залмай халилзад, энтони блинкен, ближний восток, джо байден, пакистан, талибан, сша, в мире