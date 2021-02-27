https://ria.ru/20210227/zima-1599201180.html
Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за зиму
Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за зиму
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за текущую зиму, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T09:10
2021-02-27T09:10
2021-02-27T09:12
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за текущую зиму, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что уже в субботу к утру похолодало, и температура переходит к минусовым значениям.
https://ria.ru/20210227/teplo-1599190746.html
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество