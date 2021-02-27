https://ria.ru/20210227/zima-1599201180.html

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за зиму

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за зиму

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за текущую зиму, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T09:10

2021-02-27T09:10

2021-02-27T09:12

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за текущую зиму, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что уже в субботу к утру похолодало, и температура переходит к минусовым значениям.

https://ria.ru/20210227/teplo-1599190746.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество