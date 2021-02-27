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Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за зиму
Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за зиму
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за текущую зиму, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T09:10
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евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за текущую зиму, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что уже в субботу к утру похолодало, и температура переходит к минусовым значениям.
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за зиму

09:10 27.02.2021 (обновлено: 09:12 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за текущую зиму, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минувшей ночью минимальная температура была +2,2 градуса. Таким образом, это была самая теплая ночь за эту зиму ",- сказал Тишковец.
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Вильфанд назвал регионы с самой аномально теплой погодой в начале весны
Он отметил, что уже в субботу к утру похолодало, и температура переходит к минусовым значениям.
 
Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
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