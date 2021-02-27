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https://ria.ru/20210227/zelenskiy-1599212335.html
В ГД назвали указ Зеленского о деоккупации Крыма популистским документом
В ГД назвали указ Зеленского о деоккупации Крыма популистским документом
Указ президента Украины по деоккупации и реинтеграции Крыма является популистским документом, ничего из этого не будет реализовано, заявил депутат Госдумы РФ от РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T11:25
2021-02-27T11:25
россия
константин бахарев
госдума рф
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Указ президента Украины по деоккупации и реинтеграции Крыма является популистским документом, ничего из этого не будет реализовано, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. По его словам, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.По его словам, Зеленский не может пообещать украинцам роста экономики, потому что это невозможно без нормализации отношений с Россией, хотя бы в торгово-экономической сфере.По его словам, Россия будет дожидаться момента, когда к власти на Украине придет нормальный президент.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210226/ukraina-1599076244.html
https://ria.ru/20210226/serdtse-1599159675.html
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россия, константин бахарев, госдума рф, владимир зеленский, севастополь, оон, украина

В ГД назвали указ Зеленского о деоккупации Крыма популистским документом

11:25 27.02.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Указ президента Украины по деоккупации и реинтеграции Крыма является популистским документом, ничего из этого не будет реализовано, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. По его словам, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.
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"Абсолютно неважна содержательная часть указа. Ничего из этого не будет реализовано, неважно, с международной поддержкой или без нее. Это популистское решение и отчаянная попытка Зеленского спасти свой стремительно падающий рейтинг доверия граждан страны и продемонстрировать перед Вашингтоном, что он и дальше готов верно служить своим заокеанским хозяевам, которые по сути держат страну на внешнем управлении", - сказал РИА Новости Бахарев.
По его словам, Зеленский не может пообещать украинцам роста экономики, потому что это невозможно без нормализации отношений с Россией, хотя бы в торгово-экономической сфере.
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"Он не может пообещать гражданам Украины роста их благосостояния, потому что это также абсолютно нереализуемо, но он может им пообещать возврат Крыма, что также нереализуемо, как и все остальное, но, по крайней мере, можно потом умыть руки и спихнуть на Россию, что "я не вернул Крым, так как Россия не позволила", - сказал депутат.
По его словам, Россия будет дожидаться момента, когда к власти на Украине придет нормальный президент.
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"Первым его указом будет деоккупация Украины и прекращение внешнего управления. Зеленский же несамостоятельный президент", - сказал Бахарев.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РоссияКонстантин БахаревГосдума РФВладимир ЗеленскийСевастопольООНУкраина
 
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