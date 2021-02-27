https://ria.ru/20210227/zelenskiy-1599212335.html

В ГД назвали указ Зеленского о деоккупации Крыма популистским документом

В ГД назвали указ Зеленского о деоккупации Крыма популистским документом

Указ президента Украины по деоккупации и реинтеграции Крыма является популистским документом, ничего из этого не будет реализовано, заявил депутат Госдумы РФ от РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T11:25

2021-02-27T11:25

2021-02-27T11:25

россия

константин бахарев

госдума рф

владимир зеленский

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Указ президента Украины по деоккупации и реинтеграции Крыма является популистским документом, ничего из этого не будет реализовано, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. По его словам, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.По его словам, Зеленский не может пообещать украинцам роста экономики, потому что это невозможно без нормализации отношений с Россией, хотя бы в торгово-экономической сфере.По его словам, Россия будет дожидаться момента, когда к власти на Украине придет нормальный президент.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210226/ukraina-1599076244.html

https://ria.ru/20210226/serdtse-1599159675.html

https://ria.ru/20210227/ukraina-1599194421.html

россия

севастополь

украина

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россия, константин бахарев, госдума рф, владимир зеленский, севастополь, оон, украина