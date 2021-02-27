https://ria.ru/20210227/zaym-1599183684.html

Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы

Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы

К личным финансам и заработанным средствам стоит относиться с уважением, а разборчивость в людях – часть финансовой грамотности. Это важно учитывать, когда вы... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T01:12

2021-02-27T01:12

2021-02-27T01:12

дмитрий синарев

россия

мошенничество

долг

общество

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. К личным финансам и заработанным средствам стоит относиться с уважением, а разборчивость в людях – часть финансовой грамотности. Это важно учитывать, когда вы собираетесь отдавать свои деньги в долг кому-то и хотите быть уверенными, что их обязательно вернут в срок, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.По его словам, существует три категории людей, которым опасно или нежелательно давать деньги в долг: живущие "мимо денег", хронические неудачники и "денежные маньяки".Первая группа старательно делает вид, что материальные блага не важны, живет идеями и замыслами, и, как следствие, денег никогда не имеет. Эти люди, охотно занимают, но никогда не возвращают долг.Люди во второй группе – нытики, у которых вечно нет денег. Взятую в долг сумму они вернут, правда, скорее всего, частично. В третьей находятся "явные маньяки денег", которые умеют считать, знают, где и как сэкономить, вкладывают свободные средства в акции, держат депозиты в банках и берут в долг лишь с выгодой для себя – если на этом можно, к примеру, заработать."Когда давать взаймы, сколько и при каких обстоятельствах – решает каждый для себя сам. Однако если вы относитесь к своим финансам с должной мерой уважения, имеет смысл понимать, кому вы их отдаёте и сможете ли вернуть назад", – акцентировал Синарев.

https://ria.ru/20210226/aferisty-1599005321.html

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дмитрий синарев, россия, мошенничество, долг, общество