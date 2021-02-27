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В Санкт-Петербурге задержали сотрудницу Baza
В Санкт-Петербурге задержали сотрудницу Baza
Представители МВД задержали сотрудницу Baza на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале издания. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T15:27
2021-02-27T15:27
2021-02-27T20:15
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Представители МВД задержали сотрудницу Baza на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале издания.Отмечается, что в Петербург Мяйле приехала вместе с братом, чтобы провести там выходные. По данным издания, незадолго перед задержанием с Мяйле связался некий сотрудник полиции, с которым она была знакома, и сообщил, что хочет передать Мяйле важную информацию, которая может ее заинтересовать. Сам полицейский находился именно в Петербурге и предложил, раз уж она приедет в город, встретиться лично – на Московском вокзале."Уже в Петербурге Мяйле прямо во время встречи задержали сотрудники УСБ (управления собственной безопасности - ред.) МВД, – во всяком случае, именно эти документы они показали брату Мяйле. Мы не знаем, где сейчас находится наша журналистка", - добавляется в сообщении.Позднее Baza удалось связаться с задержанной журналистской Мяйле Мачюлите, причины задержания неизвестны, адвоката сотруднице предоставить отказались, об этом сообщает Telegram-канал издания."Нам удалось связаться с нашей журналисткой Мяйле Мачюлите, которая была задержана сегодня утром на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Разговор вёлся по громкой связи. С нами общался некий следователь, представившийся Геннадием", - говорится в Telegram-канале.Журналистка, как удалось узнать Baza, находится сейчас "на следственных действиях в Главном следственном управлении по Санкт-Петербургу – СК или МВД не уточнялось"."Мы потребовали предоставить Мяйле адвоката, на что нам было отвечено отказом. Цитата следователя: "Я принял такое решение". Причины задержания Мяйле сотрудник называть отказался", - уточняет Baza.Позднее издание Baza сообщило об освобождении журналистки издания Мяйле Мачюлите."Мяйле Мачюлите отпустили из ГСУ СК по Санкт-Петербургу, где её допрашивали более 7 часов. У неё изъяли мобильный телефон", - говорится в телеграм-канале СМИ.По словам Мяйле, как пишет издание, в её задержании участвовали сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками ГУСБ МВД России. Следователи допрашивали её по уголовному делу, возбужденному в отношении другого лица."Мяйле отпустили на свободу под обязательство о явке. Уже завтра она должна вновь явиться на допрос", - уточняет Baza.
https://ria.ru/20210224/zhurnalist-1598813834.html
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санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Представители МВД задержали сотрудницу Baza на Московском вокзале в Санкт-Петербурге
, сообщается в Telegram-канале издания.
"Несколько часов назад на Московском вокзале Санкт-Петербурга была задержана наша сотрудница Мяйле Мачюлите", - говорится в Telegram-канале Baza.
Отмечается, что в Петербург Мяйле приехала вместе с братом, чтобы провести там выходные. По данным издания, незадолго перед задержанием с Мяйле связался некий сотрудник полиции, с которым она была знакома, и сообщил, что хочет передать Мяйле важную информацию, которая может ее заинтересовать. Сам полицейский находился именно в Петербурге и предложил, раз уж она приедет в город, встретиться лично – на Московском вокзале.
"Уже в Петербурге Мяйле прямо во время встречи задержали сотрудники УСБ (управления собственной безопасности - ред.) МВД, – во всяком случае, именно эти документы они показали брату Мяйле. Мы не знаем, где сейчас находится наша журналистка", - добавляется в сообщении.
Позднее Baza удалось связаться с задержанной журналистской Мяйле Мачюлите, причины задержания неизвестны, адвоката сотруднице предоставить отказались, об этом сообщает Telegram-канал издания.
"Нам удалось связаться с нашей журналисткой Мяйле Мачюлите, которая была задержана сегодня утром на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Разговор вёлся по громкой связи. С нами общался некий следователь, представившийся Геннадием", - говорится в Telegram-канале.
Журналистка, как удалось узнать Baza, находится сейчас "на следственных действиях в Главном следственном управлении по Санкт-Петербургу – СК или МВД не уточнялось".
"Мы потребовали предоставить Мяйле адвоката, на что нам было отвечено отказом. Цитата следователя: "Я принял такое решение". Причины задержания Мяйле сотрудник называть отказался", - уточняет Baza.
Позднее издание Baza сообщило об освобождении журналистки издания Мяйле Мачюлите.
"Мяйле Мачюлите отпустили из ГСУ СК по Санкт-Петербургу, где её допрашивали более 7 часов. У неё изъяли мобильный телефон", - говорится в телеграм-канале СМИ.
По словам Мяйле, как пишет издание, в её задержании участвовали сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками ГУСБ МВД России. Следователи допрашивали её по уголовному делу, возбужденному в отношении другого лица.
"Мяйле отпустили на свободу под обязательство о явке. Уже завтра она должна вновь явиться на допрос", - уточняет Baza.