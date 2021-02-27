https://ria.ru/20210227/yabloki-1599229251.html

Ученые выявили неожиданный эффект от употребления яблок

Ученые выявили неожиданный эффект от употребления яблок

Ученые выяснили, как употребление яблок влияет на развитие памяти у человека. Исследование было опубликовано в журнале Stem Cell Reports. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T14:39

2021-02-27T14:39

2021-02-27T19:26

открытия - риа наука

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, как употребление яблок влияет на развитие памяти у человека. Исследование было опубликовано в журнале Stem Cell Reports.Специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний провели исследование на мышах.Они культивировали стволовые клетки из мозга взрослых мышей, а затем добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту — фитонутриенты, содержащиеся в яблоках.Согласно результатам исследования, высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулируют нейрогенез — процесс образования новых нейронов.По словам исследователей, полученный эффект был сопоставим с эффектом от физических упражнений, которые, как известно, способствуют образованию новых нейронов.

https://rsport.ria.ru/20201224/yabloki-1590734831.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука