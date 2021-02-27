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Ученые выявили неожиданный эффект от употребления яблок
Ученые выявили неожиданный эффект от употребления яблок
Ученые выяснили, как употребление яблок влияет на развитие памяти у человека. Исследование было опубликовано в журнале Stem Cell Reports. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T14:39
2021-02-27T19:26
открытия - риа наука
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, как употребление яблок влияет на развитие памяти у человека. Исследование было опубликовано в журнале Stem Cell Reports.Специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний провели исследование на мышах.Они культивировали стволовые клетки из мозга взрослых мышей, а затем добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту — фитонутриенты, содержащиеся в яблоках.Согласно результатам исследования, высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулируют нейрогенез — процесс образования новых нейронов.По словам исследователей, полученный эффект был сопоставим с эффектом от физических упражнений, которые, как известно, способствуют образованию новых нейронов.
https://rsport.ria.ru/20201224/yabloki-1590734831.html
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открытия - риа наука

Ученые выявили неожиданный эффект от употребления яблок

14:39 27.02.2021 (обновлено: 19:26 27.02.2021)
 
© Depositphotos / belchonockЯблоки
Яблоки - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, как употребление яблок влияет на развитие памяти у человека. Исследование было опубликовано в журнале Stem Cell Reports.
Специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний провели исследование на мышах.
Они культивировали стволовые клетки из мозга взрослых мышей, а затем добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту — фитонутриенты, содержащиеся в яблоках.
Согласно результатам исследования, высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулируют нейрогенез — процесс образования новых нейронов.
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"Такие фитонутриенты, как ресвератрол и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), могут оказывать положительное влияние на различные органы, включая мозг", — отметили ученые.

По словам исследователей, полученный эффект был сопоставим с эффектом от физических упражнений, которые, как известно, способствуют образованию новых нейронов.
 
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