https://ria.ru/20210227/vzryv-1599262973.html

На Украине возбудили дело после взрыва в больнице

На Украине возбудили дело после взрыва в больнице

Полиция возбудила дело после гибели пациента в больнице украинских Черновцов по статье о нарушении требований пожарной безопасности, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T19:49

2021-02-27T19:49

2021-02-27T19:49

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599234613_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_aaa708f5a5c1e6387a0e8a765f746558.jpg

КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Полиция возбудила дело после гибели пациента в больнице украинских Черновцов по статье о нарушении требований пожарной безопасности, сообщается на сайте Нацполиции Украины.Ранее замглавы областной госадминистрации Наталья Гусак сообщила, что взрыв произошел в городской больнице Черновцов, есть пострадавшие. Госслужба по ЧС Украины позднее сообщила, что один человек погиб и один пострадал вследствие "вспышки кислородной трубы", были эвакуированы 20 человек. Как позднее сообщило издание ZN.ua со ссылкой директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олега Черного, причиной возгорания мог стать самоподжог одного из пациентов."В уголовном деле проводятся первоочередные следственные действия для установления обстоятельств и причин возникновения пожара. Полицейские установили, что возгорание, вероятно, произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечатся больные острой респираторной болезнью COVID-19. В результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов. По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.Назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств возникновения пожара, а также причин смерти погибшего.

https://ria.ru/20210227/chernovtsy-1599239652.html

https://ria.ru/20210227/chernovtsy-1599246628.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире