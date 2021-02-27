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Ростехнадзор назвал возможную причину взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

Ростехнадзор назвал возможную причину взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

Возгорание газа после разгерметизации трубы газопровода могло стать причиной взрыва в кафе в Нижнем Новгороде, сообщает Волжско-Окское управление Ростехнадзора. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T14:58

2021-02-27T14:58

2021-02-27T15:10

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Возгорание газа после разгерметизации трубы газопровода могло стать причиной взрыва в кафе в Нижнем Новгороде, сообщает Волжско-Окское управление Ростехнадзора.Взрыв газовоздушной смеси на цокольном этаже 12-этажного дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", произошел в пятницу около 9.10. Три человека были госпитализированы. Региональное СУСК возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".Волжско-Окским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия, приступившая к расследованию технических причин аварии."Приоритетно проверяется версия о возгорании газа после разгерметизации трубы газопровода", - подчеркивается в сообщении.

нижний новгород

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2021

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Последствия взрыва газа в Нижнем Новгороде. Кадры МЧС Эксперты обследуют несущие конструкции 12-этажного дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа в суши-баре на цокольном этаже, сообщил журналистам первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин. 2021-02-27T14:58 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), нижний новгород, происшествия