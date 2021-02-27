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Ростехнадзор назвал возможную причину взрыва в кафе в Нижнем Новгороде
Ростехнадзор назвал возможную причину взрыва в кафе в Нижнем Новгороде
Возгорание газа после разгерметизации трубы газопровода могло стать причиной взрыва в кафе в Нижнем Новгороде, сообщает Волжско-Окское управление Ростехнадзора. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T14:58
2021-02-27T15:10
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Возгорание газа после разгерметизации трубы газопровода могло стать причиной взрыва в кафе в Нижнем Новгороде, сообщает Волжско-Окское управление Ростехнадзора.Взрыв газовоздушной смеси на цокольном этаже 12-этажного дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", произошел в пятницу около 9.10. Три человека были госпитализированы. Региональное СУСК возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".Волжско-Окским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия, приступившая к расследованию технических причин аварии."Приоритетно проверяется версия о возгорании газа после разгерметизации трубы газопровода", - подчеркивается в сообщении.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
Последствия взрыва газа в Нижнем Новгороде. Кадры МЧС
Эксперты обследуют несущие конструкции 12-этажного дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа в суши-баре на цокольном этаже, сообщил журналистам первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин.
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видео, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), нижний новгород, происшествия
Ростехнадзор назвал возможную причину взрыва в кафе в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Возгорание газа после разгерметизации трубы газопровода могло стать причиной взрыва в кафе в Нижнем Новгороде, сообщает Волжско-Окское управление Ростехнадзора.
2021-02-27T14:58
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Ростехнадзор назвал возможную причину взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

14:58 27.02.2021 (обновлено: 15:10 27.02.2021)
 
© Фото : МЧС РоссииРазбор завалов на месте взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде
Разбор завалов на месте взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Фото : МЧС России
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Возгорание газа после разгерметизации трубы газопровода могло стать причиной взрыва в кафе в Нижнем Новгороде, сообщает Волжско-Окское управление Ростехнадзора.
Взрыв газовоздушной смеси на цокольном этаже 12-этажного дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", произошел в пятницу около 9.10. Три человека были госпитализированы. Региональное СУСК возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"После завершения аварийно-спасательных работ в 18.00 обнаружено разрушение тела трубы газопровода, эксплуатируемого ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", проходящего в 50-метровой зоне от поврежденного помещения", - говорится в сообщении.

Волжско-Окским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия, приступившая к расследованию технических причин аварии.
"Приоритетно проверяется версия о возгорании газа после разгерметизации трубы газопровода", - подчеркивается в сообщении.
 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Нижний НовгородПроисшествия
 
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