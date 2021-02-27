https://ria.ru/20210227/vystavka-1599188972.html

Выставка "Уроки ВХУТЕМАСа" открылась в Доме-музее Станиславского в Москве

Выставка "Уроки ВХУТЕМАСа" открылась в Доме-музее Станиславского в Москве

Выставка "Уроки ВХУТЕМАСа" открылась в Доме-музее Станиславского в Москве к столетию со дня основания Высших художественно-технических мастерских, передает... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T07:56

2021-02-27T07:56

2021-02-27T07:56

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федор шехтель

алексей щусев

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Выставка "Уроки ВХУТЕМАСа" открылась в Доме-музее Станиславского в Москве к столетию со дня основания Высших художественно-технических мастерских, передает корреспондент РИА Новости.На выставке представлены скульптурные композиции, живопись, текстиль и арт-объекты современных художниц Наташи и Марии Арендт, а также эскизы, макеты, фотографии и архивные документы из фондов Музея МХАТ и частных собраний."К выставке я сделала несколько объектов-монтажей, добавив к ним старые предметы, найденные в семейной мастерской, чья неиссякаемая энергия и влечет, и обесточивает одновременно", - рассказала Наташа Арендт.Среди работ Марии Арендт можно увидеть серию 2020–2021 годов, посвященную дисциплинам, которые преподавались во ВХУТЕМАСе. Художница работает с нитками и тканями.На выставке также представлены работы художников старших поколений из династии Арендт, среди них Ариадна Арендт (1906-1997), Меер Айзенштадт (1895-1961) и Анатолий Григорьев (1903-1986). Кроме того, а Дома-музее Станиславского можно увидеть эскизы и макеты для спектаклей Игнатия Нивинского, Исаака Рабиновича, Владимира Татлина, Петра Вильямса, в разное время учившихся или преподававших во ВХУТЕМАСе.ВХУТЕМАС – архитектурно-художественные учебные заведения, созданные в Москве и других городах после революции 1917 года. Московский ВХУТЕМАС был открыт в 1920 году на основе Государственных свободных художественных мастерских. Система преподавания вуза кардинально отличалась от существовавшей до революции, особый упор был сделан на практику. Руководили мастерскими архитекторы и художники Алексей Щусев, Станислав Ноаковский, Федор Шехтель и другие.

https://ria.ru/20201111/vkhutemas-1583957123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, музеи, федор шехтель, алексей щусев