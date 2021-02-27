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https://ria.ru/20210227/vystavka-1599188972.html
Выставка "Уроки ВХУТЕМАСа" открылась в Доме-музее Станиславского в Москве
Выставка "Уроки ВХУТЕМАСа" открылась в Доме-музее Станиславского в Москве
Выставка "Уроки ВХУТЕМАСа" открылась в Доме-музее Станиславского в Москве к столетию со дня основания Высших художественно-технических мастерских, передает... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T07:56
2021-02-27T07:56
культура
новости культуры
выставки
музеи
федор шехтель
алексей щусев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Выставка "Уроки ВХУТЕМАСа" открылась в Доме-музее Станиславского в Москве к столетию со дня основания Высших художественно-технических мастерских, передает корреспондент РИА Новости.На выставке представлены скульптурные композиции, живопись, текстиль и арт-объекты современных художниц Наташи и Марии Арендт, а также эскизы, макеты, фотографии и архивные документы из фондов Музея МХАТ и частных собраний."К выставке я сделала несколько объектов-монтажей, добавив к ним старые предметы, найденные в семейной мастерской, чья неиссякаемая энергия и влечет, и обесточивает одновременно", - рассказала Наташа Арендт.Среди работ Марии Арендт можно увидеть серию 2020–2021 годов, посвященную дисциплинам, которые преподавались во ВХУТЕМАСе. Художница работает с нитками и тканями.На выставке также представлены работы художников старших поколений из династии Арендт, среди них Ариадна Арендт (1906-1997), Меер Айзенштадт (1895-1961) и Анатолий Григорьев (1903-1986). Кроме того, а Дома-музее Станиславского можно увидеть эскизы и макеты для спектаклей Игнатия Нивинского, Исаака Рабиновича, Владимира Татлина, Петра Вильямса, в разное время учившихся или преподававших во ВХУТЕМАСе.ВХУТЕМАС – архитектурно-художественные учебные заведения, созданные в Москве и других городах после революции 1917 года. Московский ВХУТЕМАС был открыт в 1920 году на основе Государственных свободных художественных мастерских. Система преподавания вуза кардинально отличалась от существовавшей до революции, особый упор был сделан на практику. Руководили мастерскими архитекторы и художники Алексей Щусев, Станислав Ноаковский, Федор Шехтель и другие.
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РИА Новости
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новости культуры, выставки, музеи, федор шехтель, алексей щусев

Выставка "Уроки ВХУТЕМАСа" открылась в Доме-музее Станиславского в Москве

07:56 27.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭкспозиция "Тракторист в городе" художницы Наташи Арендт и скульптора Меер Айзенштадт на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.
Экспозиция Тракторист в городе художницы Наташи Арендт и скульптора Меер Айзенштадт на выставке Уроки ВХУТЕМАСа в доме-музее К.С. Станиславского в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Выставка "Уроки ВХУТЕМАСа" открылась в Доме-музее Станиславского в Москве к столетию со дня основания Высших художественно-технических мастерских, передает корреспондент РИА Новости.
"В этом году, конечно, очень много проектов посвящено ВХУТЕМАСу, столетие предполагает. Но наша выставка как раз хороша тем, что она дополняет остальные выставки, посвященные ВХУТЕМАСу (открывшиеся в Музее Москвы и Музее архитектуры имени Щусева - ред.), тем, что она позволяет посмотреть на великих художников русского авангарда с театральной стороны", - сказала директор музея МХАТ Софья Грачева.
На выставке представлены скульптурные композиции, живопись, текстиль и арт-объекты современных художниц Наташи и Марии Арендт, а также эскизы, макеты, фотографии и архивные документы из фондов Музея МХАТ и частных собраний.
"К выставке я сделала несколько объектов-монтажей, добавив к ним старые предметы, найденные в семейной мастерской, чья неиссякаемая энергия и влечет, и обесточивает одновременно", - рассказала Наташа Арендт.
Среди работ Марии Арендт можно увидеть серию 2020–2021 годов, посвященную дисциплинам, которые преподавались во ВХУТЕМАСе. Художница работает с нитками и тканями.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители возле экспозиции "Супрематические заплаты" художников Марии и Наташи Арендт на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.
Посетители возле экспозиции Супрематические заплаты художников Марии и Наташи Арендт на выставке Уроки ВХУТЕМАСа в доме-музее К.С. Станиславского в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетители возле экспозиции "Супрематические заплаты" художников Марии и Наташи Арендт на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.
На выставке также представлены работы художников старших поколений из династии Арендт, среди них Ариадна Арендт (1906-1997), Меер Айзенштадт (1895-1961) и Анатолий Григорьев (1903-1986). Кроме того, а Дома-музее Станиславского можно увидеть эскизы и макеты для спектаклей Игнатия Нивинского, Исаака Рабиновича, Владимира Татлина, Петра Вильямса, в разное время учившихся или преподававших во ВХУТЕМАСе.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка возле макета декорации художника Владимира Татлина "Квартира начальника геологоразведочной партии в деревянном бараке. День" на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.
Девушка возле макета декорации художника Владимира Татлина Квартира начальника геологоразведочной партии в деревянном бараке. День на выставке Уроки ВХУТЕМАСа в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.
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Девушка возле макета декорации художника Владимира Татлина "Квартира начальника геологоразведочной партии в деревянном бараке. День" на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка у скульптурной композиции "Воин-освободитель" (в центре) скульптора Ариадны Арендт на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.
Девушка у скульптурной композиции Воин-освободитель (в центре) скульптора Ариадны Арендт на выставке Уроки ВХУТЕМАСа в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.
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Девушка у скульптурной композиции "Воин-освободитель" (в центре) скульптора Ариадны Арендт на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.
Девушка на выставке Уроки ВХУТЕМАСа в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.
3 из 3
Девушка на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3
Девушка возле макета декорации художника Владимира Татлина "Квартира начальника геологоразведочной партии в деревянном бараке. День" на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3
Девушка у скульптурной композиции "Воин-освободитель" (в центре) скульптора Ариадны Арендт на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3
Девушка на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
ВХУТЕМАС – архитектурно-художественные учебные заведения, созданные в Москве и других городах после революции 1917 года. Московский ВХУТЕМАС был открыт в 1920 году на основе Государственных свободных художественных мастерских. Система преподавания вуза кардинально отличалась от существовавшей до революции, особый упор был сделан на практику. Руководили мастерскими архитекторы и художники Алексей Щусев, Станислав Ноаковский, Федор Шехтель и другие.
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