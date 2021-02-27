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Правительство выделило средства на выплаты врачам, борющимся с COVID-19
Правительство выделило средства на выплаты врачам, борющимся с COVID-19
Правительство России одобрило выделение Минфину средств на дополнительные страховые выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T12:47
2021-02-27T12:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
министерство финансов рф (минфин россии)
правительство рф
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение Минфину средств на дополнительные страховые выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект распоряжения подготовлен для осуществления выплат в соответствии с указом президента "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников". Указом предусмотрены единовременные страховые выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям автомобилей скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф

Правительство выделило средства на выплаты врачам, борющимся с COVID-19

12:47 27.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение Минфину средств на дополнительные страховые выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что проект распоряжения подготовлен для осуществления выплат в соответствии с указом президента "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников". Указом предусмотрены единовременные страховые выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям автомобилей скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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