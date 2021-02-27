https://ria.ru/20210227/vyplaty-1599220065.html

Правительство выделило средства на выплаты врачам, борющимся с COVID-19

Правительство выделило средства на выплаты врачам, борющимся с COVID-19

Правительство России одобрило выделение Минфину средств на дополнительные страховые выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T12:47

2021-02-27T12:47

2021-02-27T12:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

министерство финансов рф (минфин россии)

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588766543_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_ba5d412713c207c91ef16cb1e7ba74f4.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение Минфину средств на дополнительные страховые выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект распоряжения подготовлен для осуществления выплат в соответствии с указом президента "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников". Указом предусмотрены единовременные страховые выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям автомобилей скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210216/vyplaty-1597699237.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф