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Жительница Воронежа убила своих детей и покончила с собой
Жительница Воронежа убила своих детей и покончила с собой
Жительница Воронежа убила восьмилетнего сына и 22-летнюю дочь, после чего покончила с собой, сообщает в субботу управление СК РФ по региону. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T15:20
2021-02-27T15:25
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Жительница Воронежа убила восьмилетнего сына и 22-летнюю дочь, после чего покончила с собой, сообщает в субботу управление СК РФ по региону.Тела женщины и ее двоих детей обнаружил вечером в пятницу глава семьи, вернувшийся с работы.По факту происшествия возбуждено дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе - для установления точной причины смерти. Изъято орудие убийства, допрашиваются свидетели. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия

Жительница Воронежа убила своих детей и покончила с собой

15:20 27.02.2021 (обновлено: 15:25 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Жительница Воронежа убила восьмилетнего сына и 22-летнюю дочь, после чего покончила с собой, сообщает в субботу управление СК РФ по региону.
Тела женщины и ее двоих детей обнаружил вечером в пятницу глава семьи, вернувшийся с работы.
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"По предварительным данным, 26 февраля 2021 года 43-летняя местная жительница, находясь в собственной квартире, причинила ножевые ранения своей 22-летней дочери, от которых последняя скончалась на месте преступления, и задушила 8-летнего сына, после чего мать свела счеты с жизнью", - говорится в сообщении.
По факту происшествия возбуждено дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.
Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе - для установления точной причины смерти. Изъято орудие убийства, допрашиваются свидетели. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВоронежПроисшествия
 
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