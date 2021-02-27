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Жительница Воронежа убила своих детей и покончила с собой
Жительница Воронежа убила своих детей и покончила с собой
Жительница Воронежа убила восьмилетнего сына и 22-летнюю дочь, после чего покончила с собой, сообщает в субботу управление СК РФ по региону. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T15:20
2021-02-27T15:20
2021-02-27T15:25
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Жительница Воронежа убила восьмилетнего сына и 22-летнюю дочь, после чего покончила с собой, сообщает в субботу управление СК РФ по региону.Тела женщины и ее двоих детей обнаружил вечером в пятницу глава семьи, вернувшийся с работы.По факту происшествия возбуждено дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе - для установления точной причины смерти. Изъято орудие убийства, допрашиваются свидетели. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20201204/podmoskove-1587752055.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия