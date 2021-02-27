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Названа лучшая валюта для сбережений
Названа лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для сбережений этой весной будет доллар, поскольку "личные" валюты европейских стран, а также многих развивающихся и сырьевых экономик рискуют в... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T10:21
2021-02-27T10:23
дмитрий бабин
бкс мир инвестиций
динамика курсов валют
доллар
экономика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Лучшей валютой для сбережений этой весной будет доллар, поскольку "личные" валюты европейских стран, а также многих развивающихся и сырьевых экономик рискуют в ближайшие месяцы потерять в цене к "американцу", рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин."Потенциал дальнейшего роста фаворитов прошлого года, в последние месяцы ставших аутсайдерами, - в первую очередь, не входящих в зону евро валют европейских стран, - на горизонте 6-12 месяцев является ограниченным, а риски снижения к доллару высокими. То же самое касается многих развивающихся и сырьевых валют, вышедших в 2021 году в лидеры благодаря ралли большинства активов, в том числе товарных", - прокомментировал он вопрос о валютных сбережениях.Бабин напомнил, что валюты сами по себе имеют относительно низкую волатильность, что является необходимым свойством для выполнения ими функций средства платежа и сбережения. Устойчивые колебания курсов чаще всего обусловлены либо обесценением валют из-за фундаментальных факторов, либо изменением стоимости доллара.Последние девять месяцев как раз наблюдалась вторая ситуация: большинство валют значительно подорожало по отношению к доллару, а доходность номинированных в них активов снизилась, почти лишив их премии за риск."Это касается как развитых, в основном европейских, так и развивающихся валют. Те же валюты, которые по-прежнему недооценены по отношению к доллару, несут в себе нерыночные риски - к примеру, рубль, находящийся под давлением геополитических угроз", - пояснил эксперт.
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дмитрий бабин, бкс мир инвестиций, динамика курсов валют, доллар, экономика

Названа лучшая валюта для сбережений

10:21 27.02.2021 (обновлено: 10:23 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Лучшей валютой для сбережений этой весной будет доллар, поскольку "личные" валюты европейских стран, а также многих развивающихся и сырьевых экономик рискуют в ближайшие месяцы потерять в цене к "американцу", рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
"Потенциал дальнейшего роста фаворитов прошлого года, в последние месяцы ставших аутсайдерами, - в первую очередь, не входящих в зону евро валют европейских стран, - на горизонте 6-12 месяцев является ограниченным, а риски снижения к доллару высокими. То же самое касается многих развивающихся и сырьевых валют, вышедших в 2021 году в лидеры благодаря ралли большинства активов, в том числе товарных", - прокомментировал он вопрос о валютных сбережениях.
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"Следовательно, для хеджирования валютных рисков сейчас основная часть вложений инвесторов должна быть номинирована в долларах США", - добавил эксперт.

Бабин напомнил, что валюты сами по себе имеют относительно низкую волатильность, что является необходимым свойством для выполнения ими функций средства платежа и сбережения. Устойчивые колебания курсов чаще всего обусловлены либо обесценением валют из-за фундаментальных факторов, либо изменением стоимости доллара.
Последние девять месяцев как раз наблюдалась вторая ситуация: большинство валют значительно подорожало по отношению к доллару, а доходность номинированных в них активов снизилась, почти лишив их премии за риск.
"Это касается как развитых, в основном европейских, так и развивающихся валют. Те же валюты, которые по-прежнему недооценены по отношению к доллару, несут в себе нерыночные риски - к примеру, рубль, находящийся под давлением геополитических угроз", - пояснил эксперт.
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Дмитрий БабинБКС Мир инвестицийДинамика курсов валютдолларЭкономика
 
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