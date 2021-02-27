https://ria.ru/20210227/ukraina-1599227323.html

На Украине призвали США ужесточить санкции против России

На Украине призвали США ужесточить санкции против России

Киев ждет от Вашингтона усиления санкционного давления на РФ, помощи с Планом действий по членству в НАТО, а также помощи с усилением обороноспособности... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T14:29

2021-02-27T14:29

2021-02-27T14:29

оксана маркарова

черноморский регион

верховная рада украины

мвф

владимир зеленский

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Киев ждет от Вашингтона усиления санкционного давления на РФ, помощи с Планом действий по членству в НАТО, а также помощи с усилением обороноспособности Украины, заявила посол в США Оксана Маркарова.Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов страны Маркаровой послом в США 25 февраля.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Маркарова назвала важным приоритетом "вовлеченность Украины в систему коллективной безопасности и наше вступление в НАТО". "Мы надеемся при поддержке нашего стратегического партнера максимально быстро сделать внутри страны все необходимое, чтобы получения ПДЧ и наше вступление в Альянс стало реальностью быстрее. Третье - это помощь в повышении способности наших вооруженных сил и системы безопасности", - добавила она.Она считает, что у государств есть много возможностей и для двустороннего сотрудничества с США для усиления украинской армии, и для повышения безопасности в Черноморском регионе.Посол добавила, что готова участвовать в работе и переговорах с Международным валютным фондом, однако это не основная ее задача на должности посла. Маркарова заявила, что "с удивлением читала" комментарии о том, что ее назначили на должность ради налаживания сотрудничества с МВФ. По ее словам, перед ней была поставлена общая задача: "максимальное развитие нашего стратегического партнерства с США во всех направлениях, которые сегодня являются приоритетными".Маркарова пояснила, что это включает усиление сотрудничества с администрацией Джо Байдена и политический диалог на базе их широкой двухпартийной поддержки; "активное участие во всех вопросах безопасности, касающихся восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма", укрепление безопасности страны и региона, способствовать развитию бизнеса украинских компаний в США и поддерживать экспорт, привлекать инвестиции США.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210226/ukraina-1599076244.html

https://ria.ru/20210226/ukraina-1598903109.html

https://ria.ru/20210224/donbass-1598826965.html

черноморский регион

сша

украина

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оксана маркарова, черноморский регион, верховная рада украины, мвф, владимир зеленский, сша, украина, в мире