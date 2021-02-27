https://ria.ru/20210227/tuman-1599241894.html

Ученые выяснили причины появления "мозгового тумана" у больных COVID-19

Ученые выяснили причины появления "мозгового тумана" у больных COVID-19

Ученые выяснили, что приводит к появлению "мозгового тумана" у заболевших COVID-19. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cancer Cell. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T16:38

2021-02-27T16:38

2021-02-27T19:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

открытия - риа наука

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, что приводит к появлению "мозгового тумана" у заболевших COVID-19. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cancer Cell.Эксперты из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке совместно с коллегами изучили спинномозговую жидкость 18 больных раком пациентов, у которых диагностировали неврологическую дисфункцию после заражения коронавирусом.Она характеризуется такими симптомами, как усталость, потеря памяти, спутанность сознания и другими аномалиями, иногда называемыми "мозговым туманом" или "ковидным мозгом".Цитокины — это категория белков, управляющих развитием и гомеостазом иммунной системы. Согласно данным ученых, в некоторых случаях COVID-19 провоцирует перепроизводство этих молекул и приводит к так называемому цитокиновому шторму, который представляет опасность для жизни.Отмечается, что требуется гораздо больше данных, чтобы установить точную связь между COVID-19 и постинфекционными неврологическими эффектами.

https://ria.ru/20210226/dyavol-1599106486.html

https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599054223.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, открытия - риа наука