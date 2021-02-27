https://ria.ru/20210227/tuman-1599241894.html
Ученые выяснили причины появления "мозгового тумана" у больных COVID-19
Ученые выяснили причины появления "мозгового тумана" у больных COVID-19
Ученые выяснили, что приводит к появлению "мозгового тумана" у заболевших COVID-19. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cancer Cell. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T16:38
2021-02-27T16:38
2021-02-27T19:22
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, что приводит к появлению "мозгового тумана" у заболевших COVID-19. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cancer Cell.Эксперты из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке совместно с коллегами изучили спинномозговую жидкость 18 больных раком пациентов, у которых диагностировали неврологическую дисфункцию после заражения коронавирусом.Она характеризуется такими симптомами, как усталость, потеря памяти, спутанность сознания и другими аномалиями, иногда называемыми "мозговым туманом" или "ковидным мозгом".Цитокины — это категория белков, управляющих развитием и гомеостазом иммунной системы. Согласно данным ученых, в некоторых случаях COVID-19 провоцирует перепроизводство этих молекул и приводит к так называемому цитокиновому шторму, который представляет опасность для жизни.Отмечается, что требуется гораздо больше данных, чтобы установить точную связь между COVID-19 и постинфекционными неврологическими эффектами.
https://ria.ru/20210226/dyavol-1599106486.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, открытия - риа наука
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
Ученые выяснили, что приводит к появлению "мозгового тумана" у заболевших COVID-19. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cancer Cell.
Эксперты из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке совместно с коллегами изучили спинномозговую жидкость 18 больных раком пациентов, у которых диагностировали неврологическую дисфункцию после заражения коронавирусом.
Она характеризуется такими симптомами, как усталость, потеря памяти, спутанность сознания и другими аномалиями, иногда называемыми "мозговым туманом" или "ковидным мозгом".
"Мы обнаружили у пациентов воспаление и высокий уровень цитокинов в спинномозговой жидкости, что объясняло их симптомы", — рассказал исследователь Ян Ремсик.
Цитокины — это категория белков, управляющих развитием и гомеостазом иммунной системы.
Согласно данным ученых, в некоторых случаях COVID-19 провоцирует перепроизводство этих молекул и приводит к так называемому цитокиновому шторму, который представляет опасность для жизни.
"Идея состоит в том, что поток этих химических веществ в иммунной системе попадает в мозг. Это вызывает наблюдаемые у пациентов симптомы энцефалопатии — поражения головного мозга, которые приводят к гибели отдельных нейронов", — заключили специалисты.
Отмечается, что требуется гораздо больше данных, чтобы установить точную связь между COVID-19 и постинфекционными неврологическими эффектами.