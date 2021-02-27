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Эксперт рассказала, что ждать россиянам от реформы рынка тепла
Эксперт рассказала, что ждать россиянам от реформы рынка тепла
"Альтернативная котельная" (новая модель рынка тепла) позволит компаниям инвестировать в развитие теплоснабжения в России на выгодных условиях, при этом... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T07:10
2021-02-27T15:48
россия
москва
общество
экономика
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. "Альтернативная котельная" (новая модель рынка тепла) позволит компаниям инвестировать в развитие теплоснабжения в России на выгодных условиях, при этом население от резкого роста цен будет защищено переходным периодом в пять лет и ограничением по общему платежу за жилищно-коммунальные услуги, рассказала РИА Новости вице-президент, руководитель направления "Экономика энергетики и климат" ЦСР Виктория Гимади.Метод "альткотельной" был введен в 2017 году в рамках новой модели рынка тепловой энергии. Он предполагает ввод предельной цены для потребителя (то есть больше этого уровня выставить счет за Гкал нельзя). Эта максимальная цена тепла рассчитывается по "альтернативной котельной", которую можно было бы построить для снабжения данного города. Метод является попыткой найти баланс — с одной стороны, нужно защитить потребителя от необоснованных или избыточных затрат теплоснабжающих организаций, с другой стороны, этим организациям нужны понятные и долгосрочные условия и возможность окупать свои инвестиции в теплоснабжение города."Понятно, что любая крупная модернизация требует средств, что может привести к росту тарифа выше текущего, иначе модернизацию бы уже давно провели", — отмечает эксперт. Но, по ее словам, новая модель рынка тепла позволяет использовать переходный период для достижения цены "альткотельной" на тот случай, если эта предельная цена будет выше текущих тарифов. Обычно рост держится в пределах одного-двух процентов в дополнение к инфляции.Кроме того, Гимади подчеркнула, что решение о переходе на такой метод принимается на добровольной основе муниципальными властями совместно с единой теплоснабжающей организацией, которая будет нести ответственность за модернизацию системы, а также сама будет оценивать свои риски по возврату инвестиций внутри соглашения. Каждый муниципалитет отдельно принимает решение о том, готов ли он в конкретной ситуации пойти на повышение тарифа для потребителей ради привлечения инвестиций. Далее нужно одобрение губернатора региона, а затем утверждение правительством страны.На уровне правительства России уже одобрен переход на "альткотельную" 15 городов (Барнаул, Бийск, Владимир, Канск, Красноярск, Медногорск, Новокуйбышевск, Новочебоксарск, Оренбург, Пенза, Прокопьевск, Рубцовск, Самара, Ульяновск, Чебоксары) и поселка Линево в Новосибирской области.При старой модели рынка регулятор не все текущие затраты включает в тариф, что создает риски для инвестиций. Также затраты должны утверждаться ежегодно, даже при долгосрочном методе регулирования. Инвестиционный источник в составе затрат строго зарегламентирован и ограничен, его часто не хватает, а стимулов для поиска инвестиций мало. Дополнительный объем для инвестиций в структуру тарифа включить почти невозможно."Новая модель нацелена на то, чтобы решить накопленные за годы системные проблемы отрасли: нужно развязать целый узел проблем: системно и вовремя обновлять сети и источники теплоснабжения, обеспечить эффективное использование топлива; обеспечить потребителям в нужном объеме и на постоянной основе получение тепла и горячей воды, а также сократить число аварий. Наряду с этим еще нужно было обеспечить понятный тариф, а также не допустить резкого роста тарифа при крупном вложении инвестиций", — заключила эксперт.
https://realty.ria.ru/20210122/minstroy-1594198457.html
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россия, москва, общество, экономика

Эксперт рассказала, что ждать россиянам от реформы рынка тепла

07:10 27.02.2021 (обновлено: 15:48 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМашинный зал районной тепловой станции
Машинный зал районной тепловой станции - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. "Альтернативная котельная" (новая модель рынка тепла) позволит компаниям инвестировать в развитие теплоснабжения в России на выгодных условиях, при этом население от резкого роста цен будет защищено переходным периодом в пять лет и ограничением по общему платежу за жилищно-коммунальные услуги, рассказала РИА Новости вице-президент, руководитель направления "Экономика энергетики и климат" ЦСР Виктория Гимади.
Метод "альткотельной" был введен в 2017 году в рамках новой модели рынка тепловой энергии. Он предполагает ввод предельной цены для потребителя (то есть больше этого уровня выставить счет за Гкал нельзя). Эта максимальная цена тепла рассчитывается по "альтернативной котельной", которую можно было бы построить для снабжения данного города. Метод является попыткой найти баланс — с одной стороны, нужно защитить потребителя от необоснованных или избыточных затрат теплоснабжающих организаций, с другой стороны, этим организациям нужны понятные и долгосрочные условия и возможность окупать свои инвестиции в теплоснабжение города.

"Население от резкого роста цен на тепло при "альткотельной" защищено двумя механизмами: переходным периодом на пять лет (то есть увеличение будет распределено на этот период); ограничением по общему платежу граждан за жилищно-коммунальные услуги (пределы устанавливаются в разрезе регионов и близки к уровню годовой инфляции)", — пояснила Гимади.

"Понятно, что любая крупная модернизация требует средств, что может привести к росту тарифа выше текущего, иначе модернизацию бы уже давно провели", — отмечает эксперт. Но, по ее словам, новая модель рынка тепла позволяет использовать переходный период для достижения цены "альткотельной" на тот случай, если эта предельная цена будет выше текущих тарифов. Обычно рост держится в пределах одного-двух процентов в дополнение к инфляции.
Кроме того, Гимади подчеркнула, что решение о переходе на такой метод принимается на добровольной основе муниципальными властями совместно с единой теплоснабжающей организацией, которая будет нести ответственность за модернизацию системы, а также сама будет оценивать свои риски по возврату инвестиций внутри соглашения. Каждый муниципалитет отдельно принимает решение о том, готов ли он в конкретной ситуации пойти на повышение тарифа для потребителей ради привлечения инвестиций. Далее нужно одобрение губернатора региона, а затем утверждение правительством страны.
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На уровне правительства России уже одобрен переход на "альткотельную" 15 городов (Барнаул, Бийск, Владимир, Канск, Красноярск, Медногорск, Новокуйбышевск, Новочебоксарск, Оренбург, Пенза, Прокопьевск, Рубцовск, Самара, Ульяновск, Чебоксары) и поселка Линево в Новосибирской области.
При старой модели рынка регулятор не все текущие затраты включает в тариф, что создает риски для инвестиций. Также затраты должны утверждаться ежегодно, даже при долгосрочном методе регулирования. Инвестиционный источник в составе затрат строго зарегламентирован и ограничен, его часто не хватает, а стимулов для поиска инвестиций мало. Дополнительный объем для инвестиций в структуру тарифа включить почти невозможно.
"Новая модель нацелена на то, чтобы решить накопленные за годы системные проблемы отрасли: нужно развязать целый узел проблем: системно и вовремя обновлять сети и источники теплоснабжения, обеспечить эффективное использование топлива; обеспечить потребителям в нужном объеме и на постоянной основе получение тепла и горячей воды, а также сократить число аварий. Наряду с этим еще нужно было обеспечить понятный тариф, а также не допустить резкого роста тарифа при крупном вложении инвестиций", — заключила эксперт.
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