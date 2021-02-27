https://ria.ru/20210227/teplo-1599190746.html
Вильфанд назвал регионы с самой аномально теплой погодой в начале весны
Вильфанд назвал регионы с самой аномально теплой погодой в начале весны
Самое большое положительное отклонение погоды от нормы - на 7-8 градусов - прогнозируется 1 марта в Северо-Западном федеральном округе, на западе Центрального... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T00:19
2021-02-27T00:19
2021-02-27T00:19
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
новосибирск
красноярский край
иркутская область
тюмень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588233963_0:233:2888:1858_1920x0_80_0_0_315f81c9c9a70a4350b6b21fcc550642.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Самое большое положительное отклонение погоды от нормы - на 7-8 градусов - прогнозируется 1 марта в Северо-Западном федеральном округе, на западе Центрального округа, в Новосибирске и на юге Тюмени, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ученый отметил, что наиболее холодная температура в центре Красноярского края. Там будет -44-47 градусов, в Красноярске -28-32 градуса."В Иркутской области -32-35, на юге Якутии -36, на севере Якутии - 44-46 градусов. Это будет в Верхоянске и Оймяконе", - уточнил Вильфанд.
https://ria.ru/20210224/opasnost-1598717087.html
россия
москва
новосибирск
красноярский край
иркутская область
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588233963_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9994c47aee12007031c9ae2a536b6ff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, новосибирск, красноярский край, иркутская область, тюмень, общество