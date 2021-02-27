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Вильфанд назвал регионы с самой аномально теплой погодой в начале весны
Вильфанд назвал регионы с самой аномально теплой погодой в начале весны
Самое большое положительное отклонение погоды от нормы - на 7-8 градусов - прогнозируется 1 марта в Северо-Западном федеральном округе, на западе Центрального... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T00:19
2021-02-27T00:19
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
новосибирск
красноярский край
иркутская область
тюмень
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Самое большое положительное отклонение погоды от нормы - на 7-8 градусов - прогнозируется 1 марта в Северо-Западном федеральном округе, на западе Центрального округа, в Новосибирске и на юге Тюмени, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ученый отметил, что наиболее холодная температура в центре Красноярского края. Там будет -44-47 градусов, в Красноярске -28-32 градуса."В Иркутской области -32-35, на юге Якутии -36, на севере Якутии - 44-46 градусов. Это будет в Верхоянске и Оймяконе", - уточнил Вильфанд.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, новосибирск, красноярский край, иркутская область, тюмень, общество

Вильфанд назвал регионы с самой аномально теплой погодой в начале весны

00:19 27.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевБелка в парке
Белка в парке - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Самое большое положительное отклонение погоды от нормы - на 7-8 градусов - прогнозируется 1 марта в Северо-Западном федеральном округе, на западе Центрального округа, в Новосибирске и на юге Тюмени, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Очень теплая погода в Северо-Западном федеральном округе и на самом западе Центрального округа. Санкт-Петербург, Мурманск, Псков, Новгород, особенно Калининград. Очень теплая погода на 7-8 градусов выше нормы. Также очень теплая погода в Новосибирске (минимальна температура -8-11, а максимальная от 0 до -4), на юге Тюмени", - сказал Вильфанд.

Ученый отметил, что наиболее холодная температура в центре Красноярского края. Там будет -44-47 градусов, в Красноярске -28-32 градуса.
Иркутской области -32-35, на юге Якутии -36, на севере Якутии - 44-46 градусов. Это будет в Верхоянске и Оймяконе", - уточнил Вильфанд.
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РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваНовосибирскКрасноярский крайИркутская областьТюменьОбщество
 
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