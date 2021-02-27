https://ria.ru/20210227/teplo-1599190746.html

Вильфанд назвал регионы с самой аномально теплой погодой в начале весны

Вильфанд назвал регионы с самой аномально теплой погодой в начале весны

Самое большое положительное отклонение погоды от нормы - на 7-8 градусов - прогнозируется 1 марта в Северо-Западном федеральном округе, на западе Центрального... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T00:19

2021-02-27T00:19

2021-02-27T00:19

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

новосибирск

красноярский край

иркутская область

тюмень

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588233963_0:233:2888:1858_1920x0_80_0_0_315f81c9c9a70a4350b6b21fcc550642.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Самое большое положительное отклонение погоды от нормы - на 7-8 градусов - прогнозируется 1 марта в Северо-Западном федеральном округе, на западе Центрального округа, в Новосибирске и на юге Тюмени, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ученый отметил, что наиболее холодная температура в центре Красноярского края. Там будет -44-47 градусов, в Красноярске -28-32 градуса."В Иркутской области -32-35, на юге Якутии -36, на севере Якутии - 44-46 градусов. Это будет в Верхоянске и Оймяконе", - уточнил Вильфанд.

https://ria.ru/20210224/opasnost-1598717087.html

россия

москва

новосибирск

красноярский край

иркутская область

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, новосибирск, красноярский край, иркутская область, тюмень, общество