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Андрея Филатова избрали мэром Сургута
Андрея Филатова избрали мэром Сургута
Дума Сургута, крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа, в субботу утром на очередном заседании выбрала главой муниципалитета депутата... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T10:36
2021-02-27T10:36
вадим шувалов
андрей филатов
александр сыч
политика
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 фев - РИА Новости. Дума Сургута, крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа, в субботу утром на очередном заседании выбрала главой муниципалитета депутата региональной думы Андрея Филатова, передает корреспондент РИА Новости.Кресло главы Сургута стало вакантным в начале декабря, когда руководитель муниципалитета Вадим Шувалов, возглавлявший местную администрацию четыре года, сложил полномочия и был назначен 13-м заместителем губернатора Югры. На данный момент врио главы города является Анна Томазова, которая работает в администрации Сургута с 2000 года. Большую часть этого времени она руководила муниципальным департаментом образования, а в 2019 году была назначена на должность замглавы города.Выбирает градоначальника местная дума, для которой отбирает кандидатов конкурсная комиссия, составленная из чиновников и общественников окружного и муниципального уровня. Претендентам нужно пройти собеседование и представить свои программы развития города, после чего депутаты голосуют за одного из участников отбора.Избрать мэра с первой попытки думе не удалось. В начале года городской парламент получил 66 заявок от претендентов, но только один из них предоставил правильно заполненные документы. Был назначен повторный конкурс. Согласно данным гордумы, на него заявились 30 человек, при этом большинство претендентов комиссия вновь отсеяла на стадии проверки документов, в итоге ко второму этапу - собеседованию - были допущены пятеро, трое из которых стали победителями конкурса. Это депутат окружной думы Андрей Филатов, замдиректора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сургута Юрий Валгушкин и Алла Сыч, инспектор контрольно-счетной палаты администрации Сургутского района.Как поясняли в пресс-службе думы Сургута, кандидаты наиболее подробно представили свое видение развития города, полно ответили на вопросы членов комиссии и продемонстрировали знание законодательства. В субботу они озвучили свои программы на заседании сургутской думы, после чего 22 депутата тайным голосованием выбрали нового градоначальника."Счетная комиссия установила... За Андрея Филатова проголосовали 20 человек", - заявила председатель счетной комиссии, депутат Ольга Леснова. Спикер гордумы Надежда Красноярова уточнила, что новый глава избран на пять лет.Источник РИА Новости, близкий к правительству региона, ранее отмечал, что кандидатура Филатова поддерживается на окружном уровне, в том числе с учетом того, что он с 2013 по 2015 годы работал заместителем губернатора округа. В думе ХМАО депутат возглавляет комитет по бюджету, финансам и налоговой политике. Региональные и местные СМИ называли Филатова фаворитом конкурсного отбора. Процедура вступления в должность нового главы города намечена на вечер субботы.
https://ria.ru/20210224/goroda-1598723519.html
https://realty.ria.ru/20210126/khmao-1594666009.html
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вадим шувалов, андрей филатов, александр сыч, политика

Андрея Филатова избрали мэром Сургута

10:36 27.02.2021
 
© Фото : Пресс-служба Думы ХМАО - ЮгрыДепутат Думы ХМАО Андрей Филатов
Депутат Думы ХМАО Андрей Филатов - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Фото : Пресс-служба Думы ХМАО - Югры
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 фев - РИА Новости. Дума Сургута, крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа, в субботу утром на очередном заседании выбрала главой муниципалитета депутата региональной думы Андрея Филатова, передает корреспондент РИА Новости.
Кресло главы Сургута стало вакантным в начале декабря, когда руководитель муниципалитета Вадим Шувалов, возглавлявший местную администрацию четыре года, сложил полномочия и был назначен 13-м заместителем губернатора Югры. На данный момент врио главы города является Анна Томазова, которая работает в администрации Сургута с 2000 года. Большую часть этого времени она руководила муниципальным департаментом образования, а в 2019 году была назначена на должность замглавы города.
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Выбирает градоначальника местная дума, для которой отбирает кандидатов конкурсная комиссия, составленная из чиновников и общественников окружного и муниципального уровня. Претендентам нужно пройти собеседование и представить свои программы развития города, после чего депутаты голосуют за одного из участников отбора.
Избрать мэра с первой попытки думе не удалось. В начале года городской парламент получил 66 заявок от претендентов, но только один из них предоставил правильно заполненные документы. Был назначен повторный конкурс. Согласно данным гордумы, на него заявились 30 человек, при этом большинство претендентов комиссия вновь отсеяла на стадии проверки документов, в итоге ко второму этапу - собеседованию - были допущены пятеро, трое из которых стали победителями конкурса. Это депутат окружной думы Андрей Филатов, замдиректора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сургута Юрий Валгушкин и Алла Сыч, инспектор контрольно-счетной палаты администрации Сургутского района.
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Как поясняли в пресс-службе думы Сургута, кандидаты наиболее подробно представили свое видение развития города, полно ответили на вопросы членов комиссии и продемонстрировали знание законодательства. В субботу они озвучили свои программы на заседании сургутской думы, после чего 22 депутата тайным голосованием выбрали нового градоначальника.
"Счетная комиссия установила... За Андрея Филатова проголосовали 20 человек", - заявила председатель счетной комиссии, депутат Ольга Леснова. Спикер гордумы Надежда Красноярова уточнила, что новый глава избран на пять лет.
Источник РИА Новости, близкий к правительству региона, ранее отмечал, что кандидатура Филатова поддерживается на окружном уровне, в том числе с учетом того, что он с 2013 по 2015 годы работал заместителем губернатора округа. В думе ХМАО депутат возглавляет комитет по бюджету, финансам и налоговой политике. Региональные и местные СМИ называли Филатова фаворитом конкурсного отбора. Процедура вступления в должность нового главы города намечена на вечер субботы.
 
Вадим ШуваловАндрей ФилатовАлександр СычПолитика
 
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