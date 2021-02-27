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Врач рассказала, какие завтраки могут заставить "страдать и засыпать"
Врач рассказала, какие завтраки могут заставить "страдать и засыпать"
Диетолог Елена Соломатина в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" перечислила популярные утренние блюда, которые при регулярном употреблении могут... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T19:12
2021-02-27T19:12
елена соломатина
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" перечислила популярные утренние блюда, которые при регулярном употреблении могут оказаться опасными для здоровья.Примерами вредных завтраков она назвала каши быстрого приготовления и хлопья."Каша — продукт углеводистый, повышается уровень сахара в крови, то есть высокий гликемический индекс. Чревато тем, что мы быстро захотим есть, а в первые рабочие часы мы будем страдать и засыпать, испытывая чувство голода. То же самое относится и к хлопьям", — сказала она.Тем не менее, по мнению диетолога, допустимо употреблять хлопья из цельного зерна. Однако Соломатина посоветовала не добавлять к подобной еде, к примеру, тосты с джемом, так как это увеличит углеводную нагрузку на поджелудочную железу.Помимо прочего, специалист посоветовала отказаться от свежевыжатых соков."Свежевыжатые соки действительно могут быть опасны, особенно на голодный желудок, они содержат большое количество органических кислот", — предупредила она.По словам Соломатиной, нанесенный этими продуктами вред зависит от возраста и образа жизни. Она также подчеркнула, что один или два таких завтрака никак не повлияют на здоровье человека, но употреблять перечисленные продукты на регулярный основе, как отмечает медик, не рекомендуется.
https://rsport.ria.ru/20201128/yaytsa-1586709978.html
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елена соломатина, диеты, здоровье, здоровье - общество, еда, питание, общество

Врач рассказала, какие завтраки могут заставить "страдать и засыпать"

19:12 27.02.2021
 
© Fotolia / SergeyУсталая девушка в офисе
Усталая девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Fotolia / Sergey
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" перечислила популярные утренние блюда, которые при регулярном употреблении могут оказаться опасными для здоровья.
Примерами вредных завтраков она назвала каши быстрого приготовления и хлопья.
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"Каша — продукт углеводистый, повышается уровень сахара в крови, то есть высокий гликемический индекс. Чревато тем, что мы быстро захотим есть, а в первые рабочие часы мы будем страдать и засыпать, испытывая чувство голода. То же самое относится и к хлопьям", — сказала она.
Тем не менее, по мнению диетолога, допустимо употреблять хлопья из цельного зерна. Однако Соломатина посоветовала не добавлять к подобной еде, к примеру, тосты с джемом, так как это увеличит углеводную нагрузку на поджелудочную железу.
Помимо прочего, специалист посоветовала отказаться от свежевыжатых соков.
"Свежевыжатые соки действительно могут быть опасны, особенно на голодный желудок, они содержат большое количество органических кислот", — предупредила она.
По словам Соломатиной, нанесенный этими продуктами вред зависит от возраста и образа жизни. Она также подчеркнула, что один или два таких завтрака никак не повлияют на здоровье человека, но употреблять перечисленные продукты на регулярный основе, как отмечает медик, не рекомендуется.
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