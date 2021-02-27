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США испытали новую систему боевого управления "Золотая Орда"
США испытали новую систему боевого управления "Золотая Орда"
Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) на прошлой неделе провела успешные испытания своей программы Golden Horde ("Золотая Орда"), сообщил посвященный... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T21:47
2021-02-27T21:47
2021-02-27T22:07
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) на прошлой неделе провела успешные испытания своей программы Golden Horde ("Золотая Орда"), сообщил посвященный авиации сайт FlightGlobal.Отмечается, что данная программа предназначена для объединения нескольких боеприпасов, таких как высокоточные авиабомбы, с целью позволить им "обмениваться информацией" и синхронно поражать цели.Согласно FlightGlobal, ранее программа Golden Horde предусматривала объединение только двух бомб. Отмечается также, что прошедшие в декабре первые испытания технологии оказались неуспешными из-за проблемы с программным обеспечением.
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) на прошлой неделе провела успешные испытания своей программы Golden Horde ("Золотая Орда"), сообщил посвященный авиации сайт FlightGlobal
.
Отмечается, что данная программа предназначена для объединения нескольких боеприпасов, таких как высокоточные авиабомбы, с целью позволить им "обмениваться информацией" и синхронно поражать цели.
В ходе испытаний на прошлой неделе четыре запущенные бомбы сумели синхронно поразить четыре разные цели. "Это был большой шаг вперед в реализации этой программы", - отметил бригадный генерал Хизер Прингл.
Согласно FlightGlobal, ранее программа Golden Horde предусматривала объединение только двух бомб. Отмечается также, что прошедшие в декабре первые испытания технологии оказались неуспешными из-за проблемы с программным обеспечением.