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WSJ: США и Канада модернизируют спутники для борьбы с Россией в Арктике
WSJ: США и Канада модернизируют спутники для борьбы с Россией в Арктике
США и Канада обновят сеть оборонных спутников и систему наблюдения в Арктическом регионе для противодействия военному присутствию России и Китая, сообщила... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T22:06
2021-02-27T22:06
2021-02-27T23:39
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norad
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джо байден
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. США и Канада обновят сеть оборонных спутников и систему наблюдения в Арктическом регионе для противодействия военному присутствию России и Китая, сообщила газета Wall Street Journal.По словам одного из источников издания, на недавней онлайн-встрече американский президент Джо Байден попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо увеличить расходы Оттавы на модернизацию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).В эту систему входят спутники, наземная радиолокационная станция и авиабазы — в основном на Аляске и в канадской Арктике.Газета напомнила, что в ходе холодной войны NORAD играло важную роль в стратегии сдерживания СССР. Со временем система наблюдения устарела. Бывший политический советник при командовании NORAD от Канады Майкл Доусон заявил изданию, что современные ракеты России и Китая способны лететь со скоростью в пять раз больше скорости звука и на большие расстояния, чем предыдущие модели. Поэтому арктическая система может их не отследить.По оценке эксперта из Университета Манитобы, пишет издание, проект модернизации может обойтись странам примерно в 15 миллиардов долларов. Канада должна будет заплатить шесть миллиардов.
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россия, джастин трюдо, norad, арктика, космос - риа наука, джо байден, сша, в мире