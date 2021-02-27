Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210227/sputniki-1599271624.html
WSJ: США и Канада модернизируют спутники для борьбы с Россией в Арктике
WSJ: США и Канада модернизируют спутники для борьбы с Россией в Арктике
США и Канада обновят сеть оборонных спутников и систему наблюдения в Арктическом регионе для противодействия военному присутствию России и Китая, сообщила... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T22:06
2021-02-27T23:39
россия
джастин трюдо
norad
арктика
космос - риа наука
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154995/22/1549952244_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_9a5530ddaf681232e9b0ca8c11532bc6.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. США и Канада обновят сеть оборонных спутников и систему наблюдения в Арктическом регионе для противодействия военному присутствию России и Китая, сообщила газета Wall Street Journal.По словам одного из источников издания, на недавней онлайн-встрече американский президент Джо Байден попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо увеличить расходы Оттавы на модернизацию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).В эту систему входят спутники, наземная радиолокационная станция и авиабазы — в основном на Аляске и в канадской Арктике.Газета напомнила, что в ходе холодной войны NORAD играло важную роль в стратегии сдерживания СССР. Со временем система наблюдения устарела. Бывший политический советник при командовании NORAD от Канады Майкл Доусон заявил изданию, что современные ракеты России и Китая способны лететь со скоростью в пять раз больше скорости звука и на большие расстояния, чем предыдущие модели. Поэтому арктическая система может их не отследить.По оценке эксперта из Университета Манитобы, пишет издание, проект модернизации может обойтись странам примерно в 15 миллиардов долларов. Канада должна будет заплатить шесть миллиардов.
https://ria.ru/20210227/longshot-1598949869.html
https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html
россия
арктика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154995/22/1549952244_87:0:1687:1200_1920x0_80_0_0_8d63d62b812fcdcafdf9b066f7e8b7f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джастин трюдо, norad, арктика, космос - риа наука, джо байден, сша, в мире

WSJ: США и Канада модернизируют спутники для борьбы с Россией в Арктике

22:06 27.02.2021 (обновлено: 23:39 27.02.2021)
 
© United Launch AllianceЗапуск ракеты Delta IV со спутником по программе геостационарной космической ситуационной осведомленности (GSSAP) с мыса Канаверал, штат Флорида, США
Запуск ракеты Delta IV со спутником по программе геостационарной космической ситуационной осведомленности (GSSAP) с мыса Канаверал, штат Флорида, США - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© United Launch Alliance
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. США и Канада обновят сеть оборонных спутников и систему наблюдения в Арктическом регионе для противодействия военному присутствию России и Китая, сообщила газета Wall Street Journal.
По словам одного из источников издания, на недавней онлайн-встрече американский президент Джо Байден попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо увеличить расходы Оттавы на модернизацию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Прототип беспилотного летательного аппарата LongShot в представлении художника - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
Вчера, 08:00
"Сбросим Россию и Китай с неба": какое новое оружие разрабатывают в США
В эту систему входят спутники, наземная радиолокационная станция и авиабазы — в основном на Аляске и в канадской Арктике.
Газета напомнила, что в ходе холодной войны NORAD играло важную роль в стратегии сдерживания СССР.
Со временем система наблюдения устарела. Бывший политический советник при командовании NORAD от Канады Майкл Доусон заявил изданию, что современные ракеты России и Китая способны лететь со скоростью в пять раз больше скорости звука и на большие расстояния, чем предыдущие модели. Поэтому арктическая система может их не отследить.
По оценке эксперта из Университета Манитобы, пишет издание, проект модернизации может обойтись странам примерно в 15 миллиардов долларов. Канада должна будет заплатить шесть миллиардов.
Президент США Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 08:00
Старик и разбойники: Байден потерял ключ к Си Цзиньпину и Путину
 
РоссияДжастин ТрюдоNORADАрктикаКосмос - РИА НаукаДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5
05:07Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
04:45Названы города для бюджетного авиапутешествия на 8 марта
04:30NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева
04:20Названы три типа клубники, которые нельзя есть
03:24При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек
03:11При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека
02:45"Нужно душить ее". Японцы призвали к войне с Россией
02:28В США одобрили вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
02:14У дома на востоке Москвы зарезали мужчину
02:12Специалист объяснил, как использовать одну из камер смартфона
02:11Эндокринолог назвала самые безопасные сахарозаменители
02:00В "Векторе" опровергли миф об антителах от коронавируса
01:59Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху
01:34Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
01:12Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме после COVID-19
01:02Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины "Спутник V"
01:01В Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса
00:45Во время беспорядков в Барселоне задержали не менее десяти человек
00:40СК сообщил об уголовном деле из-за изнасилования девочки тремя мужчинами
Лента новостейМолния