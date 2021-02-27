https://ria.ru/20210227/sputnik-v-1599193634.html

Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"

Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"

Поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ дают надежду всем гражданам Черногории и помогут предстоящему туристическому сезону, заявил премьер Здравко... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T01:40

2021-02-27T01:40

2021-02-27T01:40

здравко кривокапич

вакцина "спутник v"

россия

ана брнабич

черногория

в мире

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БЕЛГРАД, 27 фев – РИА Новости. Поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ дают надежду всем гражданам Черногории и помогут предстоящему туристическому сезону, заявил премьер Здравко Кривокапич.Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Черногорию в четверг. Глава правительства в пятницу провел встречу с послом России Владиславом Масленниковым.Кривокапич отметил, что прибытие российской вакцины имеет "неизмеримую ценность и даёт большую надежду всем гражданам Черногории".По его словам, Россия в очередной раз поступила в духе многовековых дружеских отношений."Премьер Кривокапич подчеркнул, что процесс вакцинации очень важен для Черногории как туристического направления и что "Спутник V" прибывает своевременно, чтобы летний туристический сезон туристические работники встретили более подготовленными, чем в прошлом году", - указали в правительстве.В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса "Спутник V", после того как сербский премьер Ана Брнабич лично передала властям Черногории 2 тысячи доз препарата российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутник V" из РФ. Черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.

https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599125981.html

россия

черногория

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здравко кривокапич, вакцина "спутник v", россия, ана брнабич, черногория, в мире