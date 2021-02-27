Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
БЕЛГРАД, 27 фев – РИА Новости. Поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ дают надежду всем гражданам Черногории и помогут предстоящему туристическому сезону, заявил премьер Здравко Кривокапич.
Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Черногорию в четверг. Глава правительства в пятницу провел встречу с послом России Владиславом Масленниковым.
"Премьер Здравко Кривокапич выразил благодарность РФ, премьеру и народу России и лично послу Масленникову за поставку первой партии", - сообщил кабмин Черногории.
Кривокапич отметил, что прибытие российской вакцины имеет "неизмеримую ценность и даёт большую надежду всем гражданам Черногории".
По его словам, Россия в очередной раз поступила в духе многовековых дружеских отношений.
"Премьер Кривокапич подчеркнул, что процесс вакцинации очень важен для Черногории как туристического направления и что "Спутник V" прибывает своевременно, чтобы летний туристический сезон туристические работники встретили более подготовленными, чем в прошлом году", - указали в правительстве.
В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса "Спутник V", после того как сербский премьер Ана Брнабич лично передала властям Черногории 2 тысячи доз препарата российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутник V" из РФ. Черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.