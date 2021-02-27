https://ria.ru/20210227/smerch-1599256705.html

"Роскосмос" опубликовал фото гигантских смерчей на Марсе

"Роскосмос" опубликовал фото гигантских смерчей на Марсе

Российско-европейский космический аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016 снял с орбиты Марса гигантские смерчи, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T18:44

2021-02-27T18:44

2021-02-27T22:12

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российско-европейский космический аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016 снял с орбиты Марса гигантские смерчи, сообщил "Роскосмос"."Гигантские смерчи — пылевые вихри постоянное явление на поверхности Марса. На этих двух фотографиях, сделанных с разницей в 45 секунд 27 февраля 2021 года камерой CaSSIS на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016, видны два движущихся смерча", — говорится на сайте госкорпорации.В "Роскосмосе" отметили, что яркие пятна двигаются по дну 70-километрового кратера в южном полушарии Марса, оставляя после себя темную полосу. Также видны движущиеся тени двух пылевых столбов. Один из вихрей движется со скоростью около четырех метров в секунду, другой — со скоростью восемь метров в секунду.Марсианские пылевые вихри формируются во многом так же, как и на Земле: когда поверхность становится горячее воздуха над ней, потоки горячего воздуха перемещаются в более холодном и плотном воздухе, создавая восходящее течение. Холодный воздух при этом опускается, создавая вертикальную циркуляцию. Раскручивается же этот поток в результате горизонтального порыва ветра. Набрав достаточную скорость, вихрь может втягивать пыль и переносить ее по поверхности.Смерчи на Марсе, однако, гораздо крупнее своих земных "собратьев": они могут достигать восьми километров в высоту, оставляя после себя следы шириной от десятков до сотен километров. Их огромные размеры позволяют крайне эффективно поднимать пыль высоко в марсианскую атмосферу. Изучение смерчей на Марсе крайне важно и интересно с тем, чтобы понять, как они могли влиять на климат на планете с течением времени, заключили в "Роскосмосе".

https://ria.ru/20210223/mars-1598630780.html

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