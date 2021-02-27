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Эксперт назвал слова, которые нельзя говорить телефонным мошенникам
Эксперт назвал слова, которые нельзя говорить телефонным мошенникам
Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Александр Власов рассказал RT, как противостоять уловкам телефонных мошенников. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T10:32
2021-02-27T15:12
ано "цифровые платформы"
александр власов
общество
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Александр Власов рассказал RT, как противостоять уловкам телефонных мошенников.Так, он посоветовал задавать уточняющие вопросы, которые застанут собеседника врасплох."Надо задавать уточняющие вопросы: "Как это произошло? Что случилось?" — сказал Власов.При любых подозрительных звонках эксперт рекомендует класть трубку и заканчивать разговор."Первый по распространенности вид телефонного мошенничества — это звонки из якобы службы безопасности вашего банка с сообщением о списании средств с вашей карты. Как только вам поступает такой звонок, сразу кладите трубку. Если у вас появились сомнения, то позвоните в банк сами", — подчеркнул он.В подобных разговорах не стоит употреблять слова "да" или "нет", продолжил Власов.
https://ria.ru/20210223/moshenniki-1598629591.html
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ано "цифровые платформы", александр власов, общество

Эксперт назвал слова, которые нельзя говорить телефонным мошенникам

10:32 27.02.2021 (обновлено: 15:12 27.02.2021)
 
© Depositphotos / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Depositphotos / terovesalainen
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Александр Власов рассказал RT, как противостоять уловкам телефонных мошенников.
Так, он посоветовал задавать уточняющие вопросы, которые застанут собеседника врасплох.
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"Надо задавать уточняющие вопросы: "Как это произошло? Что случилось?" — сказал Власов.
При любых подозрительных звонках эксперт рекомендует класть трубку и заканчивать разговор.
"Первый по распространенности вид телефонного мошенничества — это звонки из якобы службы безопасности вашего банка с сообщением о списании средств с вашей карты. Как только вам поступает такой звонок, сразу кладите трубку. Если у вас появились сомнения, то позвоните в банк сами", — подчеркнул он.
В подобных разговорах не стоит употреблять слова "да" или "нет", продолжил Власов.

"Кто бы вам ни звонил, не говорите ни "да", ни "нет". Вместо "да" — говорите "слушаю вас" или "алло". Вас спрашивают: "Это вы?" Не говорите "я", говорите "возможно", — рассказал специалист.

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