Сирия потребовала от Совбеза ООН остановить нападения США
20:02 27.02.2021 (обновлено: 21:46 27.02.2021)
© Фото : SANAДамаск, Сирия
© Фото : SANA
В тексте заявления, опубликованном госагентством SANA, указано, что власти страны направили письмо на имя Генерального секретаря ООН и председателя Совета Безопасности ООН.
Удары ВВС США в провинции Дейр-эз-Зор Дамаск назвал "неприкрытой агрессией и очередным эпизодом в серии повторяющихся атак американских войск под надуманными предлогами".
"Министерство вновь призвало Совет Безопасности взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности и незамедлительно принять меры, чтобы помешать его постоянному члену (США. — Прим. ред.) продолжать свою агрессию и преступления против суверенного государства", — говорится в заявлении МИД.
В ночь на пятницу Пентагон объявил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые занимали проиранские военизированные группировки "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Как отметили в ведомстве, это стало ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.
США нанесли удар в Сирии, опираясь на информацию иракской разведки, и уверены в его точности, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. В свою очередь, Министерство обороны Ирака опровергло заявления американского чиновника об обмене разведданными.
Комментируя ситуацию, Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны избегать эскалации и проявлять сдержанность.
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