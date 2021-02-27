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Сирия потребовала от Совбеза ООН остановить нападения США
Сирия потребовала от Совбеза ООН остановить нападения США
Дамаск потребовал от Совета Безопасности ООН принять меры, чтобы остановить нападения США на территорию Сирии, сообщил МИД Арабской Республики. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T20:02
2021-02-27T21:46
министерство обороны сша
мид сирии
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сирия
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КАИР, 27 фев — РИА Новости. Дамаск потребовал от Совета Безопасности ООН принять меры, чтобы остановить нападения США на территорию Сирии, сообщил МИД Арабской Республики.В тексте заявления, опубликованном госагентством SANA, указано, что власти страны направили письмо на имя Генерального секретаря ООН и председателя Совета Безопасности ООН.Удары ВВС США в провинции Дейр-эз-Зор Дамаск назвал "неприкрытой агрессией и очередным эпизодом в серии повторяющихся атак американских войск под надуманными предлогами".В ночь на пятницу Пентагон объявил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые занимали проиранские военизированные группировки "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Как отметили в ведомстве, это стало ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.США нанесли удар в Сирии, опираясь на информацию иракской разведки, и уверены в его точности, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. В свою очередь, Министерство обороны Ирака опровергло заявления американского чиновника об обмене разведданными.Комментируя ситуацию, Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны избегать эскалации и проявлять сдержанность.
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министерство обороны сша, мид сирии, ирак, сирия, сша, в мире

Сирия потребовала от Совбеза ООН остановить нападения США

20:02 27.02.2021 (обновлено: 21:46 27.02.2021)
 
© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Фото : SANA
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КАИР, 27 фев — РИА Новости. Дамаск потребовал от Совета Безопасности ООН принять меры, чтобы остановить нападения США на территорию Сирии, сообщил МИД Арабской Республики.
В тексте заявления, опубликованном госагентством SANA, указано, что власти страны направили письмо на имя Генерального секретаря ООН и председателя Совета Безопасности ООН.
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Удары ВВС США в провинции Дейр-эз-Зор Дамаск назвал "неприкрытой агрессией и очередным эпизодом в серии повторяющихся атак американских войск под надуманными предлогами".

"Министерство вновь призвало Совет Безопасности взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности и незамедлительно принять меры, чтобы помешать его постоянному члену (США. — Прим. ред.) продолжать свою агрессию и преступления против суверенного государства", — говорится в заявлении МИД.

В ночь на пятницу Пентагон объявил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые занимали проиранские военизированные группировки "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Как отметили в ведомстве, это стало ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.
США нанесли удар в Сирии, опираясь на информацию иракской разведки, и уверены в его точности, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. В свою очередь, Министерство обороны Ирака опровергло заявления американского чиновника об обмене разведданными.
Комментируя ситуацию, Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны избегать эскалации и проявлять сдержанность.
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