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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210227/sinagogi-1599191809.html
В еврейской общине опровергли слова митрополита РПЦ о синагогах
В еврейской общине опровергли слова митрополита РПЦ о синагогах
Иудеи, вопреки распространенному мнению, будут рады, если православный верующий придет в синагогу, заявил глава департамента общественных связей Федерации... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T00:40
2021-02-27T00:40
религия и мировоззрение
россия
иисус христос
московский патриархат
борух горин
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Иудеи, вопреки распространенному мнению, будут рады, если православный верующий придет в синагогу, заявил глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что православным христианам не следует посещать синагогу для молитвы. Он отметил, что "им и не рады будут в синагоге, потому что иудеи не признают Иисуса Христа воплотившимся сыном Божиим, а догмат о боговоплощении является краеугольным камнем православной веры"."Мы будем вам рады, приходите! Молитесь, не молитесь – делайте что хотите. У нас свободная страна. Каждый человек может зайти в синагогу по своим делам", - заявил Горин на своем YouTube-канале.После разрушения Иерусалимского храма в I веке центром религиозной жизни и богослужений для иудеев стала синагога. Там они собираются, например, на шабат, а также на праздники. В синагогах также могут молиться мусульмане, потому что там, в отличие от христианских храмов, нет изображений людей.
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россия, иисус христос, московский патриархат, борух горин, новости - религия и мировоззрение

В еврейской общине опровергли слова митрополита РПЦ о синагогах

00:40 27.02.2021
 
© AP Photo / Mark LennihanМужчины у синагоги в Нью-Йорке
Мужчины у синагоги в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Иудеи, вопреки распространенному мнению, будут рады, если православный верующий придет в синагогу, заявил глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.
Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что православным христианам не следует посещать синагогу для молитвы. Он отметил, что "им и не рады будут в синагоге, потому что иудеи не признают Иисуса Христа воплотившимся сыном Божиим, а догмат о боговоплощении является краеугольным камнем православной веры".
"Мы будем вам рады, приходите! Молитесь, не молитесь – делайте что хотите. У нас свободная страна. Каждый человек может зайти в синагогу по своим делам", - заявил Горин на своем YouTube-канале.
После разрушения Иерусалимского храма в I веке центром религиозной жизни и богослужений для иудеев стала синагога. Там они собираются, например, на шабат, а также на праздники. В синагогах также могут молиться мусульмане, потому что там, в отличие от христианских храмов, нет изображений людей.
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Религия и мировоззрениеРоссияИисус ХристосМосковский ПатриархатБорух ГоринНовости - Религия и мировоззрение
 
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