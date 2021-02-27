https://ria.ru/20210227/signal-1599192051.html

Пушков назвал удар США по Сирии сигналом для России

Пушков назвал удар США по Сирии сигналом для России

Сенатор Алексей Пушков заявил, что авиаудар США по Сирии можно рассматривать как сигнал для России и ряда других мировых держав о характере внешнеполитического... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T00:59

2021-02-27T00:59

2021-02-27T00:59

россия

сергей лавров

министерство обороны сша

алексей пушков

джо байден

москва

сирия

иран

сша

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что авиаудар США по Сирии можно рассматривать как сигнал для России и ряда других мировых держав о характере внешнеполитического курса американского президента Джо Байдена.Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал, что Вашингтон предупредил Москву о готовящемся ударе за несколько минут.Также сенатор выразил мнение, что подобные действия Соединенных Штатов демонстрируют желание страны навязать новые условия для возвращение в "ядерную сделку" с Ираном.Ранее в Пентагоне заявили, что авиаудар уничтожил несколько объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. В оборонном ведомстве назвали это решение ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. По словам министра обороны Ллойда Остина, военные нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности.По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек. В свою очередь, власти Ирака утверждают, что обошлось без жертв.

https://ria.ru/20210226/siriya-1599077293.html

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россия, сергей лавров, министерство обороны сша, алексей пушков, джо байден, москва, сирия, иран, сша, в мире