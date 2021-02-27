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Пушков назвал удар США по Сирии сигналом для России
Пушков назвал удар США по Сирии сигналом для России
Сенатор Алексей Пушков заявил, что авиаудар США по Сирии можно рассматривать как сигнал для России и ряда других мировых держав о характере внешнеполитического... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T00:59
2021-02-27T00:59
россия
сергей лавров
министерство обороны сша
алексей пушков
джо байден
москва
сирия
иран
сша
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что авиаудар США по Сирии можно рассматривать как сигнал для России и ряда других мировых держав о характере внешнеполитического курса американского президента Джо Байдена.Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал, что Вашингтон предупредил Москву о готовящемся ударе за несколько минут.Также сенатор выразил мнение, что подобные действия Соединенных Штатов демонстрируют желание страны навязать новые условия для возвращение в "ядерную сделку" с Ираном.Ранее в Пентагоне заявили, что авиаудар уничтожил несколько объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. В оборонном ведомстве назвали это решение ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. По словам министра обороны Ллойда Остина, военные нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности.По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек. В свою очередь, власти Ирака утверждают, что обошлось без жертв.
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россия, сергей лавров, министерство обороны сша, алексей пушков, джо байден, москва, сирия, иран, сша, в мире

Пушков назвал удар США по Сирии сигналом для России

00:59 27.02.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что авиаудар США по Сирии можно рассматривать как сигнал для России и ряда других мировых держав о характере внешнеполитического курса американского президента Джо Байдена.
Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал, что Вашингтон предупредил Москву о готовящемся ударе за несколько минут.

"Чисто формальное предупреждение. США в своем репертуаре. Сигнал Москве, Тегерану, Дамаску и Китаю, а также Тель-Авиву и Эр-Риаду. Объект удара несущественен: важен сам факт военного удара по целям в Сирии меньше чем через 40 дней после прихода демократов в Белый дом", — написал Пушков в Telegram.

Также сенатор выразил мнение, что подобные действия Соединенных Штатов демонстрируют желание страны навязать новые условия для возвращение в "ядерную сделку" с Ираном.
"Что касается Ирана: пока никакой "оливковой ветви" США Тегерану не протянули. Оливки плохо сочетаются с бомбами, особенно против близких к Ирану формирований на территории Сирии. Вероятнее то, что США хотят обусловить свое возвращение в "ядерную сделку" новыми условиями — прежде всего, изменениями в региональной политике Ирана, а также его отказом от ракетной программы. Бомбовые удары вписываются именно в такой подход", — пояснил он.
Ранее в Пентагоне заявили, что авиаудар уничтожил несколько объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. В оборонном ведомстве назвали это решение ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. По словам министра обороны Ллойда Остина, военные нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности.
По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек. В свою очередь, власти Ирака утверждают, что обошлось без жертв.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 12:51Война в Сирии
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РоссияСергей ЛавровМинистерство обороны СШААлексей ПушковДжо БайденМоскваСирияИранСШАВ мире
 
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