Пушков назвал удар США по Сирии сигналом для России
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что авиаудар США по Сирии можно рассматривать как сигнал для России и ряда других мировых держав о характере внешнеполитического курса американского президента Джо Байдена.
Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал, что Вашингтон предупредил Москву о готовящемся ударе за несколько минут.
"Чисто формальное предупреждение. США в своем репертуаре. Сигнал Москве, Тегерану, Дамаску и Китаю, а также Тель-Авиву и Эр-Риаду. Объект удара несущественен: важен сам факт военного удара по целям в Сирии меньше чем через 40 дней после прихода демократов в Белый дом", — написал Пушков в Telegram.
Также сенатор выразил мнение, что подобные действия Соединенных Штатов демонстрируют желание страны навязать новые условия для возвращение в "ядерную сделку" с Ираном.
"Что касается Ирана: пока никакой "оливковой ветви" США Тегерану не протянули. Оливки плохо сочетаются с бомбами, особенно против близких к Ирану формирований на территории Сирии. Вероятнее то, что США хотят обусловить свое возвращение в "ядерную сделку" новыми условиями — прежде всего, изменениями в региональной политике Ирана, а также его отказом от ракетной программы. Бомбовые удары вписываются именно в такой подход", — пояснил он.
Ранее в Пентагоне заявили, что авиаудар уничтожил несколько объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. В оборонном ведомстве назвали это решение ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. По словам министра обороны Ллойда Остина, военные нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности.
По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек. В свою очередь, власти Ирака утверждают, что обошлось без жертв.