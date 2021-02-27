https://ria.ru/20210227/sanktsii-1599194083.html

Белый дом пообещал ввести новые санкции против России в течение недель

Белый дом пообещал ввести новые санкции против России в течение недель

США планируют ввести новые ограничительные меры в отношении России "в течение недель", заявила представителям прессы официальный представитель Белого дома Джен... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T02:09

2021-02-27T02:09

2021-02-27T02:10

россия

санкции

дженнифер псаки

дональд трамп

джо байден

москва

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. США планируют ввести новые ограничительные меры в отношении России "в течение недель", заявила представителям прессы официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Представитель Белого дома подчеркнула, что вопрос об ограничительных мерах против России "включает несколько компонентов", и перечислила вменяемые Москве "вмешательство" в американские выборы и хакерскую атаку, а также предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане. Она добавила, что Белый дом продолжает анализировать информацию по этим ситуациям.Российские власти ранее неоднократно отвергали причастность к обвинениям по всем этим пунктам, указывая на их несостоятельность."Головы американских солдат"В прошлом году газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей разведки США опубликовала статью, утверждавшую, что российская разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. При этом издание не представило никаких доказательств. Российское посольство в США потребовало от Вашингтона адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес представителей дипмиссии из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД назвал сообщения СМИ фейком.Позднее и радикальное движение "Талибан" также выступило с опровержением данных, что оно якобы получало средства от России на совершение нападений в Афганистане. В администрации президента США Дональда Трампа назвали заметку газеты неточной, а также сообщили, что разведка не докладывала ничего подобного американскому лидеру.

https://ria.ru/20210226/bayden-1599132019.html

https://ria.ru/20210225/sanktsii-1599015713.html

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сша

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россия, санкции, дженнифер псаки, дональд трамп, джо байден, москва, талибан, сша, в мире