Белый дом пообещал ввести новые санкции против России в течение недель
02:09 27.02.2021 (обновлено: 02:10 27.02.2021)
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. США планируют ввести новые ограничительные меры в отношении России "в течение недель", заявила представителям прессы официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"В течение недель, не месяцев", — ответила Псаки на вопрос о том, когда ожидаются новые санкции в отношении Москвы.
Представитель Белого дома подчеркнула, что вопрос об ограничительных мерах против России "включает несколько компонентов", и перечислила вменяемые Москве "вмешательство" в американские выборы и хакерскую атаку, а также предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане. Она добавила, что Белый дом продолжает анализировать информацию по этим ситуациям.
Российские власти ранее неоднократно отвергали причастность к обвинениям по всем этим пунктам, указывая на их несостоятельность.
"Головы американских солдат"
В прошлом году газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей разведки США опубликовала статью, утверждавшую, что российская разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. При этом издание не представило никаких доказательств. Российское посольство в США потребовало от Вашингтона адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес представителей дипмиссии из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД назвал сообщения СМИ фейком.
Позднее и радикальное движение "Талибан" также выступило с опровержением данных, что оно якобы получало средства от России на совершение нападений в Афганистане. В администрации президента США Дональда Трампа назвали заметку газеты неточной, а также сообщили, что разведка не докладывала ничего подобного американскому лидеру.