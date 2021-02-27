https://ria.ru/20210227/sanktsii-1599191715.html
Псаки сообщила о планах США ввести новые санкции против России
Псаки сообщила о планах США ввести новые санкции против России
США готовятся ввести новые антироссийские санкции "в течение недель", заявила журналистам представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T00:38
2021-02-27T00:38
2021-02-27T01:54
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россия
санкции в отношении россии
сша
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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. США готовятся ввести новые антироссийские санкции "в течение недель", заявила журналистам представитель Белого дома Джен Псаки.Она подчеркнула, что российский вопрос "включает несколько компонентов", и перечислила вменяемые Москве "вмешательство" в выборы и хакерскую атаку, а также предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане. По ее словам, администрация продолжает анализ всех этих аспектов.Российские власти ранее отвергали причастность к обвинениям по всем этим пунктам.
https://ria.ru/20210226/bayden-1599132019.html
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дженнифер псаки, москва, афганистан, вашингтон (город), россия, санкции в отношении россии, сша, в мире