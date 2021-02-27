https://ria.ru/20210227/sanktsii-1599191715.html

Псаки сообщила о планах США ввести новые санкции против России

Псаки сообщила о планах США ввести новые санкции против России

США готовятся ввести новые антироссийские санкции "в течение недель", заявила журналистам представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T00:38

2021-02-27T00:38

2021-02-27T01:54

дженнифер псаки

москва

афганистан

вашингтон (город)

россия

санкции в отношении россии

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. США готовятся ввести новые антироссийские санкции "в течение недель", заявила журналистам представитель Белого дома Джен Псаки.Она подчеркнула, что российский вопрос "включает несколько компонентов", и перечислила вменяемые Москве "вмешательство" в выборы и хакерскую атаку, а также предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане. По ее словам, администрация продолжает анализ всех этих аспектов.Российские власти ранее отвергали причастность к обвинениям по всем этим пунктам.

https://ria.ru/20210226/bayden-1599132019.html

москва

афганистан

вашингтон (город)

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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