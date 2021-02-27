S&P назвало три ключевых риска для России в 2021 году
11:51 27.02.2021 (обновлено: 15:36 27.02.2021)
Так, в список попали ужесточение западных санкций, ослабление макрополитической конструкции, а также транзит власти и внутриполитическая волатильность.
Как пояснил ведущий аналитик по суверенным рейтингам стран СНГ Карен Вартапетов, нынешний кредитный рейтинг России уже учитывает "умеренное ужесточение санкций" со стороны США. По его мнению, таких крайних мер, как запрет на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке, не ожидается. При этом США попробуют избежать использования доллара в качестве оружия в глобальной финансовой системе.
В агентстве считают, что негативные сценарии сдержат и нацеленность американского президента Джо Байдена на восстановление отношений с союзниками, а также тесные связи России и ЕС в сфере энергоносителей. Как полагает старший экономист британской Oxford Economics Евгения Слепцова, возможные новые меры не сильно повлияют на российскую экономику или ее суверенный долг.
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Она отметила, что эксперты не ожидают, что санкции США будут жестче европейских, поэтому их влияние будет "пренебрежимо малым".
На прошлой неделе агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB-. Прогноз, как отмечается, стабильный. Международное рейтинговое агентство Fitch, со своей стороны, также подтвердило рейтинг России на уровне BBB. В Fitch отметили, что разумная налогово-бюджетная стратегия, а также гибкость обменного курса и таргетированная инфляция способствуют повышению устойчивости России к потрясениям.
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