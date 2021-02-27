https://ria.ru/20210227/resin-1599222377.html

Ресин прокомментировал отмену голосования по памятнику на Лубянке

Ресин прокомментировал отмену голосования по памятнику на Лубянке

Вопросы формирования архитектурного, исторического и культурного облика столицы не должны раскалывать общество, для обсуждения, подобного ситуации с памятником... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T13:17

2021-02-27T13:17

2021-02-27T13:17

владимир ресин

феликс дзержинский

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599175970_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_ccfe2d4d09a5e05ddcc559b2b30735d9.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вопросы формирования архитектурного, исторического и культурного облика столицы не должны раскалывать общество, для обсуждения, подобного ситуации с памятником на Лубянке, надо найти время, когда будет достигнуто согласие, считает бывший первый заммэра Москвы по градостроительству, курировавший объекты культурного наследия, депутат Госдумы Владимир Ресин.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что считает правильным остановить голосования за выбор памятника на "Активном гражданине" и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 и должно было продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Проголосовали почти 320 тысяч человек, 55% - за Александра Невского.

https://ria.ru/20210227/lubyanka-1599219080.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ресин, феликс дзержинский, сергей собянин