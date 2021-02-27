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Ресин прокомментировал отмену голосования по памятнику на Лубянке
Ресин прокомментировал отмену голосования по памятнику на Лубянке
Вопросы формирования архитектурного, исторического и культурного облика столицы не должны раскалывать общество, для обсуждения, подобного ситуации с памятником... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T13:17
2021-02-27T13:17
владимир ресин
феликс дзержинский
сергей собянин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вопросы формирования архитектурного, исторического и культурного облика столицы не должны раскалывать общество, для обсуждения, подобного ситуации с памятником на Лубянке, надо найти время, когда будет достигнуто согласие, считает бывший первый заммэра Москвы по градостроительству, курировавший объекты культурного наследия, депутат Госдумы Владимир Ресин.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что считает правильным остановить голосования за выбор памятника на "Активном гражданине" и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 и должно было продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Проголосовали почти 320 тысяч человек, 55% - за Александра Невского.
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владимир ресин, феликс дзержинский, сергей собянин

Ресин прокомментировал отмену голосования по памятнику на Лубянке

13:17 27.02.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛубянская площадь в Москве
Лубянская площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вопросы формирования архитектурного, исторического и культурного облика столицы не должны раскалывать общество, для обсуждения, подобного ситуации с памятником на Лубянке, надо найти время, когда будет достигнуто согласие, считает бывший первый заммэра Москвы по градостроительству, курировавший объекты культурного наследия, депутат Госдумы Владимир Ресин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что считает правильным остановить голосования за выбор памятника на "Активном гражданине" и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
Вчера, 12:35Религия и мировоззрение
РПЦ поддержала отмену опроса по памятнику на Лубянке
"Я совершенно согласен с предложением Сергея Семеновича (Собянина). Надо оставить площадь в том виде, какой она имеет сегодня. Не должны вопросы формирования архитектурного, исторического и культурного облика столицы раскалывать общество. Когда фактически поровну разделилось мнение по предложенным вариантам, будоражить людей не надо. Обойдемся без противостояния!" - сказал Ресин РИА Новости.
"Для подобного обсуждения надо найти такое время, когда будет достигнуто согласие в обществе, когда мнение очевидного большинства москвичей, как говорят в спорте, "будет лидировать с максимальным отрывом", - добавил он.
Дзержинский против Невского: кому поставить памятник на Лубянке
© РИА Новости / Павел Бедняков

Голосование стартовало 25 февраля и продлится до 5 марта. Всего за один день мнение о том, какой памятник должен стоять на Лубянской площади, высказали более 250 тысяч человек.

Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
1 из 15

Голосование стартовало 25 февраля и продлится до 5 марта. Всего за один день мнение о том, какой памятник должен стоять на Лубянской площади, высказали более 250 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Дмитрий Донской

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов убежден, что Лубянской площади нужна архитектурная доминанта. Это знаковое место, где всегда всегда был или памятник, или фонтан, или временные композиции.

Памятник Ф.Э. Дзержинскому у здания КГБ СССР на площади Дзержинского (Лубянская). 1991 год
2 из 15

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов убежден, что Лубянской площади нужна архитектурная доминанта. Это знаковое место, где всегда всегда был или памятник, или фонтан, или временные композиции.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Владимир Федоренко

Однако вопрос о том, что именно будет теперь такой доминантой, остается открытым: дискуссии о возвращении памятника Дзержинскому вызвали неоднозначную реакцию.

Памятник Ф.Э.Дзержинскому на Лубянской площади
3 из 15

Однако вопрос о том, что именно будет теперь такой доминантой, остается открытым: дискуссии о возвращении памятника Дзержинскому вызвали неоднозначную реакцию.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Сергей Самохин

Александр Невский в свое время был выбран "именем России", а в этом году еще и отмечается 800-летие со дня его рождения, поэтому идею установить ему памятник в центре Москвы многие сочли конструктивной.

Памятник полководцу, князю Александру Невскому
4 из 15

Александр Невский в свое время был выбран "именем России", а в этом году еще и отмечается 800-летие со дня его рождения, поэтому идею установить ему памятник в центре Москвы многие сочли конструктивной.

© РИА Новости / Сергей Самохин
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Невский — знаковая для русской истории фигура. "Очень бы хотелось, чтобы такие имена переставали быть строчками из учебников, а становились чем-то очень значимым и живым для наших современников", — говорит глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Памятник Александру Невскому, открытие которого состоялось на площади у Кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери в Чите
5 из 15

Невский — знаковая для русской истории фигура. "Очень бы хотелось, чтобы такие имена переставали быть строчками из учебников, а становились чем-то очень значимым и живым для наших современников", — говорит глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фонд Музея истории и реконструкции Москвы

Некоторые москвичи убеждены, что на Лубянскую площадь нужно вернуть фонтан работы скульптора Джованни Витали, который украшал ее в XIX — начале XX века. В начале 1930-х один из старейших московских фонтанов демонтировали и переместили во внутренний двор Александрийского дворца Нескучного сада.

Лубянская площадь в Москве
6 из 15

Некоторые москвичи убеждены, что на Лубянскую площадь нужно вернуть фонтан работы скульптора Джованни Витали, который украшал ее в XIX — начале XX века. В начале 1930-х один из старейших московских фонтанов демонтировали и переместили во внутренний двор Александрийского дворца Нескучного сада.

© РИА Новости / Фонд Музея истории и реконструкции Москвы
© РИА Новости / Игорь Михалев

Конкурс на проект памятника Феликсу Дзержинскому объявили в 1940-м, но проект победителя не был реализован, бронзовую скульптуру создали гораздо позже. Фигура основателя ВЧК возвышалась над Лубянкой с 1958 года до августа 1991-го.

Снос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади
7 из 15

Конкурс на проект памятника Феликсу Дзержинскому объявили в 1940-м, но проект победителя не был реализован, бронзовую скульптуру создали гораздо позже. Фигура основателя ВЧК возвышалась над Лубянкой с 1958 года до августа 1991-го.

© РИА Новости / Игорь Михалев
© РИА Новости / Александр Поляков

Монумент свалили горожане, праздновавшие победу над ГКЧП. Идея снести статую возникла стихийно. Люди взбирались на нее, цепляли канат, тут же появился грузовик, к которому уже начали крепить концы каната...

У памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 22 августа 1991 года
8 из 15

Монумент свалили горожане, праздновавшие победу над ГКЧП. Идея снести статую возникла стихийно. Люди взбирались на нее, цепляли канат, тут же появился грузовик, к которому уже начали крепить концы каната...

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Александр Поляков

В попытке спасти статую депутат Сергей Станкевич обратился к собравшимся. По его инициативе Моссовет срочно принял постановление об удалении монумента, и скульптуру аккуратно сняли с постамента с помощью строительного крана.

Демонтаж памятника Ф.Э.Дзержинскому на площади Дзержинского (ныне Лубянской) в Москве в ночь на 23 августа 1991 года
9 из 15

В попытке спасти статую депутат Сергей Станкевич обратился к собравшимся. По его инициативе Моссовет срочно принял постановление об удалении монумента, и скульптуру аккуратно сняли с постамента с помощью строительного крана.

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Борис Приходько

На месте памятника Дзержинскому на Лубянской площади установили деревянный крест.

Деревянный крест, установленный на месте памятника Ф.Э.Дзержинскому на Лубянской площади
10 из 15

На месте памятника Дзержинскому на Лубянской площади установили деревянный крест.

© РИА Новости / Борис Приходько
© РИА Новости / Алексей Майшев

"Железного Феликса" отправили в парк искусств "Музеон", где он находится до сих пор.

Памятник Феликсу Дзержинскому (скульптор Е. В. Вучетич, 1958 г.) в парке искусств Музеон в Москве
11 из 15

"Железного Феликса" отправили в парк искусств "Музеон", где он находится до сих пор.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Памятник Александру Невскому мог бы перезапустить историю Лубянской площади, полагает скульптор Андрей Коробцов.

Памятник князю Александру Невскому на храмово площади в селе Варзуга Терского района в Мурманской области
12 из 15

Памятник Александру Невскому мог бы перезапустить историю Лубянской площади, полагает скульптор Андрей Коробцов.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Бедняков

Тем более что вариант оставить площадь в прежнем виде не обсуждается.

Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
13 из 15

Тем более что вариант оставить площадь в прежнем виде не обсуждается.

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Самое главное, чтобы этот монумент способствовал консолидации общества, а не очередным распрям и склокам по поводу того, кто там стоит", — убежден спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Церемония возложения цветов к памятнику святого благоверного князя Александра Невского в рамках мероприятий по случаю празднования 300-летия Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге
14 из 15

"Самое главное, чтобы этот монумент способствовал консолидации общества, а не очередным распрям и склокам по поводу того, кто там стоит", — убежден спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Подгорчук / Перейти в фотобанк

По окончании опроса результаты голосования направят в Мосгордуму и мэрию.

Памятник Александру Невскому в Калининграде
15 из 15

По окончании опроса результаты голосования направят в Мосгордуму и мэрию.

© РИА Новости / Александр Подгорчук
Перейти в фотобанк
1 из 15

Голосование стартовало 25 февраля и продлится до 5 марта. Всего за один день мнение о том, какой памятник должен стоять на Лубянской площади, высказали более 250 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Бедняков
2 из 15

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов убежден, что Лубянской площади нужна архитектурная доминанта. Это знаковое место, где всегда всегда был или памятник, или фонтан, или временные композиции.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
3 из 15

Однако вопрос о том, что именно будет теперь такой доминантой, остается открытым: дискуссии о возвращении памятника Дзержинскому вызвали неоднозначную реакцию.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
4 из 15

Александр Невский в свое время был выбран "именем России", а в этом году еще и отмечается 800-летие со дня его рождения, поэтому идею установить ему памятник в центре Москвы многие сочли конструктивной.

© РИА Новости / Сергей Самохин
5 из 15

Невский — знаковая для русской истории фигура. "Очень бы хотелось, чтобы такие имена переставали быть строчками из учебников, а становились чем-то очень значимым и живым для наших современников", — говорит глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
6 из 15

Некоторые москвичи убеждены, что на Лубянскую площадь нужно вернуть фонтан работы скульптора Джованни Витали, который украшал ее в XIX — начале XX века. В начале 1930-х один из старейших московских фонтанов демонтировали и переместили во внутренний двор Александрийского дворца Нескучного сада.

© РИА Новости / Фонд Музея истории и реконструкции Москвы
7 из 15

Конкурс на проект памятника Феликсу Дзержинскому объявили в 1940-м, но проект победителя не был реализован, бронзовую скульптуру создали гораздо позже. Фигура основателя ВЧК возвышалась над Лубянкой с 1958 года до августа 1991-го.

© РИА Новости / Игорь Михалев
8 из 15

Монумент свалили горожане, праздновавшие победу над ГКЧП. Идея снести статую возникла стихийно. Люди взбирались на нее, цепляли канат, тут же появился грузовик, к которому уже начали крепить концы каната...

© РИА Новости / Александр Поляков
9 из 15

В попытке спасти статую депутат Сергей Станкевич обратился к собравшимся. По его инициативе Моссовет срочно принял постановление об удалении монумента, и скульптуру аккуратно сняли с постамента с помощью строительного крана.

© РИА Новости / Александр Поляков
10 из 15

На месте памятника Дзержинскому на Лубянской площади установили деревянный крест.

© РИА Новости / Борис Приходько
11 из 15

"Железного Феликса" отправили в парк искусств "Музеон", где он находится до сих пор.

© РИА Новости / Алексей Майшев
12 из 15

Памятник Александру Невскому мог бы перезапустить историю Лубянской площади, полагает скульптор Андрей Коробцов.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
13 из 15

Тем более что вариант оставить площадь в прежнем виде не обсуждается.

© РИА Новости / Павел Бедняков
14 из 15

"Самое главное, чтобы этот монумент способствовал консолидации общества, а не очередным распрям и склокам по поводу того, кто там стоит", — убежден спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
15 из 15

По окончании опроса результаты голосования направят в Мосгордуму и мэрию.

© РИА Новости / Александр Подгорчук
Перейти в фотобанк
Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 и должно было продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Проголосовали почти 320 тысяч человек, 55% - за Александра Невского.
 
Владимир РесинФеликс ДзержинскийСергей Собянин
 
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