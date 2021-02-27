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Путин поздравил военных с Днем сил специальных операций
Путин поздравил военных с Днем сил специальных операций
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T09:08
2021-02-27T14:29
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что создание Сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, в том числе на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы. И теперь у России есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, подчеркнул он.Бойцы Сил специальных операций не раз доказали это, когда наносили разящие удары по террористам и рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан, напомнил президент. И сейчас они находятся в постоянной боевой готовности, добавил он, выразив уверенность, что Силы специальных операций смогут решить даже самую сложную боевую задачу, потому что в их рядах служат "смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты Отечества".День Сил специальных операций отмечается в России с 2015 года. Он приходится на 27 февраля — в знак заслуг бойцов в обеспечении безопасности в Крыму весной 2014 года. Тогда вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков взяли под контроль здание Верховного совета Крыма, аэропорт в Симферополе и другие стратегические объекты. Кроме того, они помогали обеспечить порядок при проведении референдума о воссоединением полуострова Россией. Подчеркнутая корректность военнослужащих привела к появлению выражения "вежливые люди".О создании Сил специальных операций официально объявили в марте 2013 года. Они не относятся ни к одному из видов и родов войск Вооруженных сил России. Эта особая структура, задачи которой вытекают из самого ее названия и не очень афишируются.
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россия, владимир путин, безопасность

Путин поздравил военных с Днем сил специальных операций

09:08 27.02.2021 (обновлено: 14:29 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с поздравлением военнослужащим и ветеранам с Днем сил специальных операций
Президент РФ Владимир Путин выступает с поздравлением военнослужащим и ветеранам с Днем сил специальных операций - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.

"Хочу искренне поблагодарить за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу и присяге", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что создание Сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, в том числе на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы. И теперь у России есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, подчеркнул он.
Бойцы Сил специальных операций не раз доказали это, когда наносили разящие удары по террористам и рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан, напомнил президент.
И сейчас они находятся в постоянной боевой готовности, добавил он, выразив уверенность, что Силы специальных операций смогут решить даже самую сложную боевую задачу, потому что в их рядах служат "смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты Отечества".
День Сил специальных операций отмечается в России с 2015 года. Он приходится на 27 февраля — в знак заслуг бойцов в обеспечении безопасности в Крыму весной 2014 года. Тогда вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков взяли под контроль здание Верховного совета Крыма, аэропорт в Симферополе и другие стратегические объекты. Кроме того, они помогали обеспечить порядок при проведении референдума о воссоединением полуострова Россией. Подчеркнутая корректность военнослужащих привела к появлению выражения "вежливые люди".
О создании Сил специальных операций официально объявили в марте 2013 года. Они не относятся ни к одному из видов и родов войск Вооруженных сил России. Эта особая структура, задачи которой вытекают из самого ее названия и не очень афишируются.
Военнослужащие сил специальных операций - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
Вчера, 04:10
День сил специальных операций в России
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
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