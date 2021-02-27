https://ria.ru/20210227/putin-1599201030.html

Путин поздравил военных с Днем сил специальных операций

Путин поздравил военных с Днем сил специальных операций

Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T09:08

2021-02-27T09:08

2021-02-27T14:29

россия

владимир путин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599204847_0:215:2887:1839_1920x0_80_0_0_6c94ccbbb5567facf5e09cf78ff98896.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что создание Сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, в том числе на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы. И теперь у России есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, подчеркнул он.Бойцы Сил специальных операций не раз доказали это, когда наносили разящие удары по террористам и рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан, напомнил президент. И сейчас они находятся в постоянной боевой готовности, добавил он, выразив уверенность, что Силы специальных операций смогут решить даже самую сложную боевую задачу, потому что в их рядах служат "смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты Отечества".День Сил специальных операций отмечается в России с 2015 года. Он приходится на 27 февраля — в знак заслуг бойцов в обеспечении безопасности в Крыму весной 2014 года. Тогда вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков взяли под контроль здание Верховного совета Крыма, аэропорт в Симферополе и другие стратегические объекты. Кроме того, они помогали обеспечить порядок при проведении референдума о воссоединением полуострова Россией. Подчеркнутая корректность военнослужащих привела к появлению выражения "вежливые люди".О создании Сил специальных операций официально объявили в марте 2013 года. Они не относятся ни к одному из видов и родов войск Вооруженных сил России. Эта особая структура, задачи которой вытекают из самого ее названия и не очень афишируются.

https://ria.ru/20210227/sso-1598896723.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, безопасность