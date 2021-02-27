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Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram планы США ввести новые санкции против России. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T05:25
2021-02-27T05:25
россия
санкции
санкции в отношении россии
дональд трамп
алексей пушков
барак обама
джо байден
москва
сирия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram планы США ввести новые санкции против России.Политик отметил чрезвычайную активность "застоявшихся в политическом стойле демократов", напомнив, что вчера Соединенные Штаты нанесли удар по Сирии, а сегодня анонсируют новые ограничительные меры против России.Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что США готовятся ввести новые антироссийские санкции "в течение недель". Она подчеркнула, что российский вопрос "включает несколько компонентов", и перечислила вменяемые Москве "вмешательство" в выборы и хакерскую атаку, а также предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане.Российские власти ранее отвергали причастность к обвинениям по всем этим пунктам.
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россия, санкции, санкции в отношении россии, дональд трамп, алексей пушков, барак обама, джо байден, москва, сирия, сша, в мире

Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России

05:25 27.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram планы США ввести новые санкции против России.
Политик отметил чрезвычайную активность "застоявшихся в политическом стойле демократов", напомнив, что вчера Соединенные Штаты нанесли удар по Сирии, а сегодня анонсируют новые ограничительные меры против России.

"Спешат, так сказать, обрадовать мир, а на деле — русофобскую публику, как это делал их гуру Обама, ошибившийся во всем и проваливший во внешней политике все, что только мог. Байдену стоило бы сделать из этого выводы, но он не хочет. Напрасно", — написал Пушков.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что США готовятся ввести новые антироссийские санкции "в течение недель". Она подчеркнула, что российский вопрос "включает несколько компонентов", и перечислила вменяемые Москве "вмешательство" в выборы и хакерскую атаку, а также предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане.
Российские власти ранее отвергали причастность к обвинениям по всем этим пунктам.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
00:59
Пушков назвал удар США по Сирии сигналом для России
 
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