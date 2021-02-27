Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram планы США ввести новые санкции против России.
Политик отметил чрезвычайную активность "застоявшихся в политическом стойле демократов", напомнив, что вчера Соединенные Штаты нанесли удар по Сирии, а сегодня анонсируют новые ограничительные меры против России.
"Спешат, так сказать, обрадовать мир, а на деле — русофобскую публику, как это делал их гуру Обама, ошибившийся во всем и проваливший во внешней политике все, что только мог. Байдену стоило бы сделать из этого выводы, но он не хочет. Напрасно", — написал Пушков.
Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что США готовятся ввести новые антироссийские санкции "в течение недель". Она подчеркнула, что российский вопрос "включает несколько компонентов", и перечислила вменяемые Москве "вмешательство" в выборы и хакерскую атаку, а также предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане.
Российские власти ранее отвергали причастность к обвинениям по всем этим пунктам.