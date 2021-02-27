https://ria.ru/20210227/pushkov-1599196400.html

Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России

Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram планы США ввести новые санкции против России. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T05:25

2021-02-27T05:25

2021-02-27T05:25

россия

санкции

санкции в отношении россии

дональд трамп

алексей пушков

барак обама

джо байден

москва

сирия

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram планы США ввести новые санкции против России.Политик отметил чрезвычайную активность "застоявшихся в политическом стойле демократов", напомнив, что вчера Соединенные Штаты нанесли удар по Сирии, а сегодня анонсируют новые ограничительные меры против России.Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что США готовятся ввести новые антироссийские санкции "в течение недель". Она подчеркнула, что российский вопрос "включает несколько компонентов", и перечислила вменяемые Москве "вмешательство" в выборы и хакерскую атаку, а также предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане.Российские власти ранее отвергали причастность к обвинениям по всем этим пунктам.

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россия

москва

сирия

сша

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