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В Дублине протест против локдауна закончился столкновениями с полицией
В Дублине протест против локдауна закончился столкновениями с полицией
Двадцать три человека задержали в центре Дубина после того, как протест против ограничений из-за коронавируса закончился столкновениями с полицией, сообщил... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T21:10
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лео варадкар
ирландия
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Двадцать три человека задержали в центре Дубина после того, как протест против ограничений из-за коронавируса закончился столкновениями с полицией, сообщил телеканал RTÉ.Одного стража порядка госпитализировали.Сотни демонстрантов днем прошли через центр ирландской столицы и попытались попасть в парк Сант-Стивенс-Грин. Власти усилили полицейское присутствие в городе.Силовики применили дубинки и начали оттеснять протестующих после того, как в одного из полицейских бросили предмет, похожий на зажженную петарду.Вице-премьер Ирландии Лео Варадкар осудил насилие в столице."Я испытываю ужас при виде такого на наших улицах. Ирландский народ провел прошлый год в борьбе с COVID. Для насилия в адрес полиции или кого-либо еще нет оправданий. Это поведение на улице Grafton нескольких эгоистов подрывает те жертвы, которые миллионы принесли в последние 12 месяцев", — написал он в Twitter.
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лео варадкар, ирландия, в мире

В Дублине протест против локдауна закончился столкновениями с полицией

21:10 27.02.2021 (обновлено: 22:00 27.02.2021)
 
CC BY 2.0 / Mic / Полиция в ДублинеПолиция в Дублине, Ирландия
Полиция в Дублине, Ирландия - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
CC BY 2.0 / Mic / Полиция в Дублине
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Двадцать три человека задержали в центре Дубина после того, как протест против ограничений из-за коронавируса закончился столкновениями с полицией, сообщил телеканал RTÉ.
Одного стража порядка госпитализировали.
Сотни демонстрантов днем прошли через центр ирландской столицы и попытались попасть в парк Сант-Стивенс-Грин. Власти усилили полицейское присутствие в городе.
Силовики применили дубинки и начали оттеснять протестующих после того, как в одного из полицейских бросили предмет, похожий на зажженную петарду.
Вице-премьер Ирландии Лео Варадкар осудил насилие в столице.
"Я испытываю ужас при виде такого на наших улицах. Ирландский народ провел прошлый год в борьбе с COVID. Для насилия в адрес полиции или кого-либо еще нет оправданий. Это поведение на улице Grafton нескольких эгоистов подрывает те жертвы, которые миллионы принесли в последние 12 месяцев", — написал он в Twitter.
 
Лео ВарадкарИрландияВ мире
 
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