В Дублине протест против локдауна закончился столкновениями с полицией
21:10 27.02.2021 (обновлено: 22:00 27.02.2021)
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Двадцать три человека задержали в центре Дубина после того, как протест против ограничений из-за коронавируса закончился столкновениями с полицией, сообщил телеканал RTÉ.
Одного стража порядка госпитализировали.
Major trouble on #dublins #grafton #street pic.twitter.com/yFOYGkNzYy— Kevin Byrne (@KBPHOTOSIRELAND) February 27, 2021
Сотни демонстрантов днем прошли через центр ирландской столицы и попытались попасть в парк Сант-Стивенс-Грин. Власти усилили полицейское присутствие в городе.
Силовики применили дубинки и начали оттеснять протестующих после того, как в одного из полицейских бросили предмет, похожий на зажженную петарду.
Вице-премьер Ирландии Лео Варадкар осудил насилие в столице.
"Я испытываю ужас при виде такого на наших улицах. Ирландский народ провел прошлый год в борьбе с COVID. Для насилия в адрес полиции или кого-либо еще нет оправданий. Это поведение на улице Grafton нескольких эгоистов подрывает те жертвы, которые миллионы принесли в последние 12 месяцев", — написал он в Twitter.
DUBLIN, IRELAND pic.twitter.com/kl6WT1sBxR— Robin Monotti FRSA MA BSc (@robinmonotti) February 27, 2021