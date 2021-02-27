https://ria.ru/20210227/protest-1599268266.html

В Дублине протест против локдауна закончился столкновениями с полицией

В Дублине протест против локдауна закончился столкновениями с полицией

Двадцать три человека задержали в центре Дубина после того, как протест против ограничений из-за коронавируса закончился столкновениями с полицией, сообщил... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T21:10

2021-02-27T21:10

2021-02-27T22:00

лео варадкар

ирландия

в мире

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Двадцать три человека задержали в центре Дубина после того, как протест против ограничений из-за коронавируса закончился столкновениями с полицией, сообщил телеканал RTÉ.Одного стража порядка госпитализировали.Сотни демонстрантов днем прошли через центр ирландской столицы и попытались попасть в парк Сант-Стивенс-Грин. Власти усилили полицейское присутствие в городе.Силовики применили дубинки и начали оттеснять протестующих после того, как в одного из полицейских бросили предмет, похожий на зажженную петарду.Вице-премьер Ирландии Лео Варадкар осудил насилие в столице."Я испытываю ужас при виде такого на наших улицах. Ирландский народ провел прошлый год в борьбе с COVID. Для насилия в адрес полиции или кого-либо еще нет оправданий. Это поведение на улице Grafton нескольких эгоистов подрывает те жертвы, которые миллионы принесли в последние 12 месяцев", — написал он в Twitter.

ирландия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лео варадкар, ирландия, в мире