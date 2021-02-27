https://ria.ru/20210227/produkty-1599195295.html

Названы "суперпродукты" для продления жизни

Названы "суперпродукты" для продления жизни

Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале о "суперпродуктах", которые могут продлить жизнь. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T03:41

2021-02-27T03:41

2021-02-27T03:41

андрей продеус

россия

орехи

елена малышева

здоровье

первый канал (телеканал)

общество

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале о "суперпродуктах", которые могут продлить жизнь.По словам медиков, речь идет о еде, богатой растительным белком. Так, замена в рационе животного белка на растительный снижает риски смерти от онкологических заболеваний, гипертонии, инсульта и инфаркта.Специалисты назвали лучшими растительными продуктами нежареный арахис, семена тыквы и грецкий орех.Врачи также обратили внимание, что высоким содержанием растительного белка отличаются фасоль и горох.Малышева добавила, что суточная норма растительного белка содержится в 60 граммах арахиса, семенах тыквы и грецкого ореха.

https://ria.ru/20210212/myasnikov-1597200503.html

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андрей продеус, россия, орехи, елена малышева, здоровье, первый канал (телеканал), общество