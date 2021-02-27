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Названы "суперпродукты" для продления жизни
Названы "суперпродукты" для продления жизни
Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале о "суперпродуктах", которые могут продлить жизнь. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T03:41
2021-02-27T03:41
андрей продеус
россия
орехи
елена малышева
здоровье
первый канал (телеканал)
общество
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале о "суперпродуктах", которые могут продлить жизнь.По словам медиков, речь идет о еде, богатой растительным белком. Так, замена в рационе животного белка на растительный снижает риски смерти от онкологических заболеваний, гипертонии, инсульта и инфаркта.Специалисты назвали лучшими растительными продуктами нежареный арахис, семена тыквы и грецкий орех.Врачи также обратили внимание, что высоким содержанием растительного белка отличаются фасоль и горох.Малышева добавила, что суточная норма растительного белка содержится в 60 граммах арахиса, семенах тыквы и грецкого ореха.
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андрей продеус, россия, орехи, елена малышева, здоровье, первый канал (телеканал), общество

Названы "суперпродукты" для продления жизни

03:41 27.02.2021
 
© Depositphotos / Berkovich TatyanaОрехи
Орехи - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Depositphotos / Berkovich Tatyana
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале о "суперпродуктах", которые могут продлить жизнь.
По словам медиков, речь идет о еде, богатой растительным белком. Так, замена в рационе животного белка на растительный снижает риски смерти от онкологических заболеваний, гипертонии, инсульта и инфаркта.
Специалисты назвали лучшими растительными продуктами нежареный арахис, семена тыквы и грецкий орех.

"Арахис — это 25,8 грамма белка в среднем на 100 граммов, семена тыквы — 24,5, грецкий орех — 24,1", — подчеркнул Продеус.

Врачи также обратили внимание, что высоким содержанием растительного белка отличаются фасоль и горох.
Малышева добавила, что суточная норма растительного белка содержится в 60 граммах арахиса, семенах тыквы и грецкого ореха.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 13:31
Мясников назвал продукты для снижения уровня холестерина
 
Андрей ПродеусРоссияОрехиЕлена МалышеваЗдоровьеПервый канал (телеканал)Общество
 
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