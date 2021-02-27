https://ria.ru/20210227/privivka-1599193786.html

В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса

В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса

Власти Литвы зафиксировали смерть человека после прививки от коронавируса, сообщает портал Delfi. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T01:44

2021-02-27T01:44

2021-02-27T01:44

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ВИЛЬНЮС, 27 фев - РИА Новости. Власти Литвы зафиксировали смерть человека после прививки от коронавируса, сообщает портал Delfi.По данным службы, скончался 77-летний человек."ЛСКЛ получила данные, которые позволяют сделать вывод, что вакцинация не была причиной смерти. Но, поскольку смерть наступила через несколько минут после прививки, служба зафиксировала этот случай как еще одно сообщение о нежелательном эффекте", – сказал журналистам во время онлайн пресс конференции глава службы Гитис Андрюлёнис.По словам Андрюлёниса, у пациента были проблемы с сердцем и кровеносной системой.По словам представителя службы Ругиле Пильвинене, о смертях после принятия лекарств сообщают нечасто. Она уточнила, что покойного прививали в амбулаторном учреждении, его клиническая смерть наступила через несколько минут после вакцинации. Пациента реанимировали, но спасти не смогли."Это было больше случайным явлением, чем связанным с вакцинацией процессом. Мы оцениваем все тяжелые нежелательные реакции и проявления", – сообщила журналистам представитель ЛСКЛ.

https://ria.ru/20210215/privivka-1597600937.html

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