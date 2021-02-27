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В Курске женщина, избившая сына в такси, получила полтора года колонии
В Курске женщина, избившая сына в такси, получила полтора года колонии
Суд отправил на полтора года в колонию общего режима жительницу Курска, которая била и угрожала расправой своему 11-летнему сыну в такси, сообщает следственное... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T10:49
2021-02-27T10:49
следственный комитет россии (ск рф)
курск
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Суд отправил на полтора года в колонию общего режима жительницу Курска, которая била и угрожала расправой своему 11-летнему сыну в такси, сообщает следственное управление СК РФ по региону.В сентябре прошлого года эмоциональный разговор женщины с сыном попал на кадры видеорегистратора в Курске и распространился в сети, вызвав резонанс. Женщина обругала ребенка, ударила его бумагами, назвала нытиком, пригрозила, что "забьет его прямо в такси" за то, что он забыл документы и добавила, что не может дождаться, когда он вырастет и съедет. Следствие возбудило в отношении матери уголовное дело об истязании несовершеннолетнего.Выяснилось, что начиная с 2016 года по незначительным поводам 33-летняя мать применяла насилие к своему 11-летнему сыну, систематически избивала его, в том числе и 22 сентября 2020 года в салоне такси."Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), курск, происшествия

В Курске женщина, избившая сына в такси, получила полтора года колонии

10:49 27.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Суд отправил на полтора года в колонию общего режима жительницу Курска, которая била и угрожала расправой своему 11-летнему сыну в такси, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
В сентябре прошлого года эмоциональный разговор женщины с сыном попал на кадры видеорегистратора в Курске и распространился в сети, вызвав резонанс. Женщина обругала ребенка, ударила его бумагами, назвала нытиком, пригрозила, что "забьет его прямо в такси" за то, что он забыл документы и добавила, что не может дождаться, когда он вырастет и съедет. Следствие возбудило в отношении матери уголовное дело об истязании несовершеннолетнего.
Выяснилось, что начиная с 2016 года по незначительным поводам 33-летняя мать применяла насилие к своему 11-летнему сыну, систематически избивала его, в том числе и 22 сентября 2020 года в салоне такси.
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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