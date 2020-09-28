В Курске женщина угрожала ребенку расправой
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БРЯНСК, 28 сен - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест жительницу Курска после появления в сети видео, на котором она ударила садившегося в такси ребенка и угрожала расправой за то, что он забыл документы, следует из сообщения СУСК РФ по региону.
Эпизод эмоционального разговора матери со своим сыном попал на кадры видеорегистратора в Курске и распространился в сети. Женщина с помощью ненормативной лексики высказала садившемуся в такси ребенку целый ряд претензий, хлопнула его бумагами, назвала нытиком, пригрозила, что "забьет его прямо в такси" за то, что он забыл документы, и добавила, что не может дождаться, когда он вырастет и съедет. Ранее сообщалось, что в УМВД России по Курской области начало проведение проверки по поводу этого видео.
"Сегодня Ленинским районным судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении.
В отношении 32-летней фигурантки возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего".
По версии следствия, подозреваемая с 2016 года по незначительным поводам применяла насилие к своему 11-летнему сыну, систематически избивала его. В том числе и 22 сентября 2020 года примерно в 10 часов в салоне автомобиля такси.
Следствие отмечает, что в рамках расследования уголовного дела будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц органов профилактики и опеки, а также учебного заведения.