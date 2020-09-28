https://ria.ru/20200928/rasprava-1577904670.html

В Курске женщина угрожала ребенку расправой

Суд отправил под домашний арест жительницу Курска после появления в сети видео, на котором она ударила садившегося в такси ребенка и угрожала расправой за то,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:43

2020-09-28T17:43

2020-09-28T17:43

россия

курская область

курск

происшествия

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<strong>БРЯНСК, 28 сен - РИА Новости.</strong> Суд отправил под домашний арест жительницу <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курска</a> после появления в сети видео, на котором она ударила садившегося в такси ребенка и угрожала расправой за то, что он забыл документы, следует из сообщения СУСК РФ по региону.Эпизод эмоционального разговора матери со своим сыном попал на кадры видеорегистратора в Курске и распространился в сети. Женщина с помощью ненормативной лексики высказала садившемуся в такси ребенку целый ряд претензий, хлопнула его бумагами, назвала нытиком, пригрозила, что "забьет его прямо в такси" за то, что он забыл документы, и добавила, что не может дождаться, когда он вырастет и съедет. Ранее сообщалось, что в УМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a> начало проведение проверки по поводу этого видео.В отношении 32-летней фигурантки возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего".По версии следствия, подозреваемая с 2016 года по незначительным поводам применяла насилие к своему 11-летнему сыну, систематически избивала его. В том числе и 22 сентября 2020 года примерно в 10 часов в салоне автомобиля такси.Следствие отмечает, что в рамках расследования уголовного дела будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц органов профилактики и опеки, а также учебного заведения.

https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1574011567.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курская область, курск, происшествия