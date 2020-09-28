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В Курске женщина угрожала ребенку расправой
Суд отправил под домашний арест жительницу Курска после появления в сети видео, на котором она ударила садившегося в такси ребенка и угрожала расправой за то,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:43
2020-09-28T17:43
россия
курская область
курск
происшествия
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<strong>БРЯНСК, 28 сен - РИА Новости.</strong> Суд отправил под домашний арест жительницу <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курска</a> после появления в сети видео, на котором она ударила садившегося в такси ребенка и угрожала расправой за то, что он забыл документы, следует из сообщения СУСК РФ по региону.Эпизод эмоционального разговора матери со своим сыном попал на кадры видеорегистратора в Курске и распространился в сети. Женщина с помощью ненормативной лексики высказала садившемуся в такси ребенку целый ряд претензий, хлопнула его бумагами, назвала нытиком, пригрозила, что "забьет его прямо в такси" за то, что он забыл документы, и добавила, что не может дождаться, когда он вырастет и съедет. Ранее сообщалось, что в УМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a> начало проведение проверки по поводу этого видео.В отношении 32-летней фигурантки возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего".По версии следствия, подозреваемая с 2016 года по незначительным поводам применяла насилие к своему 11-летнему сыну, систематически избивала его. В том числе и 22 сентября 2020 года примерно в 10 часов в салоне автомобиля такси.Следствие отмечает, что в рамках расследования уголовного дела будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц органов профилактики и опеки, а также учебного заведения.
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россия
курская область
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россия, курская область, курск, происшествия

В Курске женщина угрожала ребенку расправой

17:43 28.09.2020
1092
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БРЯНСК, 28 сен - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест жительницу Курска после появления в сети видео, на котором она ударила садившегося в такси ребенка и угрожала расправой за то, что он забыл документы, следует из сообщения СУСК РФ по региону.
Эпизод эмоционального разговора матери со своим сыном попал на кадры видеорегистратора в Курске и распространился в сети. Женщина с помощью ненормативной лексики высказала садившемуся в такси ребенку целый ряд претензий, хлопнула его бумагами, назвала нытиком, пригрозила, что "забьет его прямо в такси" за то, что он забыл документы, и добавила, что не может дождаться, когда он вырастет и съедет. Ранее сообщалось, что в УМВД России по Курской области начало проведение проверки по поводу этого видео.

"Сегодня Ленинским районным судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении.

В отношении 32-летней фигурантки возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего".
По версии следствия, подозреваемая с 2016 года по незначительным поводам применяла насилие к своему 11-летнему сыну, систематически избивала его. В том числе и 22 сентября 2020 года примерно в 10 часов в салоне автомобиля такси.
Следствие отмечает, что в рамках расследования уголовного дела будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц органов профилактики и опеки, а также учебного заведения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
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