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Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году
Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году
В этом году выпускники школ будут проходить Государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T10:06
2021-02-27T10:06
2021-02-27T11:01
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
правительство рф
россия
образование - общество
общество
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В этом году выпускники школ будут проходить Государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам, сообщается на сайте правительства.Так, девятиклассники смогут получить аттестаты об основном общем образовании, сдав два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Предметы по выбору (физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание, иностранные языки, информатику и информационно-коммуникационные технологии, родной язык и литературу на родном языке) они сдавать не будут.Одиннадцатиклассникам, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ предстоят Государственные выпускные экзамены по двум предметам — русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.Тех же, кто будет поступать в вузы, ждут ЕГЭ по нужным для поступления предметам. При этом для получения аттестата будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. Кроме того, экзамены проведут для тех выпускников прошлых лет, кто планирует поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.Отдельные правила будут действовать для выпускников с инвалидностью — для получения аттестата им нужно будет сдать либо Государственный выпускной экзамен, либо ЕГЭ по русскому языку.Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству просвещения и Рособрнадзору до 29 марта скорректировать правовые акты с учетом новых особенностей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), правительство рф, россия, образование - общество, общество
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
В этом году выпускники школ будут проходить Государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам, сообщается на сайте
правительства.
"Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции", — говорится в сообщении.
Так, девятиклассники смогут получить аттестаты об основном общем образовании, сдав два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Предметы по выбору (физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание, иностранные языки, информатику и информационно-коммуникационные технологии, родной язык и литературу на родном языке) они сдавать не будут.
Одиннадцатиклассникам, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ предстоят Государственные выпускные экзамены по двум предметам — русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.
Тех же, кто будет поступать в вузы, ждут ЕГЭ по нужным для поступления предметам. При этом для получения аттестата будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. Кроме того, экзамены проведут для тех выпускников прошлых лет, кто планирует поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.
Отдельные правила будут действовать для выпускников с инвалидностью — для получения аттестата им нужно будет сдать либо Государственный выпускной экзамен, либо ЕГЭ по русскому языку.
Премьер-министр Михаил Мишустин
поручил Министерству просвещения и Рособрнадзору
до 29 марта скорректировать правовые акты с учетом новых особенностей.