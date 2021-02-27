https://ria.ru/20210227/pozhar-1599207722.html

В Петербурге женщина погибла при пожаре в квартире

В Петербурге женщина погибла при пожаре в квартире

Тело женщины обнаружено на месте пожара в квартире дома в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T10:31

2021-02-27T10:31

2021-02-27T10:39

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красногвардейский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Тело женщины обнаружено на месте пожара в квартире дома в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.Обстоятельства случившегося уточняются.

красногвардейский район

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногвардейский район, санкт-петербург, происшествия