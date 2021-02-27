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В Петербурге женщина погибла при пожаре в квартире
В Петербурге женщина погибла при пожаре в квартире
Тело женщины обнаружено на месте пожара в квартире дома в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T10:31
2021-02-27T10:31
2021-02-27T10:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красногвардейский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Тело женщины обнаружено на месте пожара в квартире дома в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.Обстоятельства случившегося уточняются.
красногвардейский район
санкт-петербург
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногвардейский район, санкт-петербург, происшествия