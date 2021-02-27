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Иностранные послы возложили цветы к месту убийства Немцова
Иностранные послы возложили цветы к месту убийства Немцова
Посол США в России Джон Салливан, его британская и латвийский коллеги Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш посетили место убийства Бориса Немцова на Большом... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T12:28
2021-02-27T21:07
россия
джон салливан
убийство бориса немцова
борис немцов
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан, его британская и латвийский коллеги Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш посетили место убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, следует из Twitter посольств.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет."Посол Дебора Броннерт почтила память Бориса Немцова, возложив цветы на месте его убийства шесть лет назад. Борис Немцов в Великобритании вызывал восхищение своей деятельностью по продвижению демократии и прав человека в России", — отмечается в Twitter британского посольства в России.Посол Латвии в России Риекстиньш написал в Twitter, что для него "большая честь быть вместе с коллегами-послами, чтобы отдать дань уважения Борису Немцову — истинному защитнику демократии в России".
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россия, джон салливан, убийство бориса немцова, борис немцов, великобритания, латвия, сша

Иностранные послы возложили цветы к месту убийства Немцова

12:28 27.02.2021 (обновлено: 21:07 27.02.2021)
 
© Фото : Embassy of Latvia to the Russian FederationПосол Латвии Марис Риекстиньш вместе с другими представителями возложил цветы к Большому мосту через Москву, где ровно 6 лет назад был убит Борис Немцов
Посол Латвии Марис Риекстиньш вместе с другими представителями возложил цветы к Большому мосту через Москву, где ровно 6 лет назад был убит Борис Немцов - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Фото : Embassy of Latvia to the Russian Federation
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан, его британская и латвийский коллеги Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш посетили место убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, следует из Twitter посольств.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

"Посол Салливан присоединился к своим коллегам в связи с шестилетней годовщиной со дня жестокого убийства Бориса Немцова — российского политика, посвятившего себя достижению лучшего будущего для своей страны и ее граждан. Он остается вдохновителем для многих, кто борется за справедливость, честность и свободу", — написала в Twitter пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс.

© Фото : Посольство Великобритании в РоссииПосол Великобритании Дебора Броннерт почтила память Бориса Немцова, возложив цветы к месту, где он был убит шесть лет назад
Посол Великобритании Дебора Броннерт почтила память Бориса Немцова, возложив цветы к месту, где он был убит 6 лет назад - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Фото : Посольство Великобритании в России
Посол Великобритании Дебора Броннерт почтила память Бориса Немцова, возложив цветы к месту, где он был убит шесть лет назад
"Посол Дебора Броннерт почтила память Бориса Немцова, возложив цветы на месте его убийства шесть лет назад. Борис Немцов в Великобритании вызывал восхищение своей деятельностью по продвижению демократии и прав человека в России", — отмечается в Twitter британского посольства в России.
Посол Латвии в России Риекстиньш написал в Twitter, что для него "большая честь быть вместе с коллегами-послами, чтобы отдать дань уважения Борису Немцову — истинному защитнику демократии в России".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 21:43
Боррель почтил память Немцова перед отъездом из Москвы
 
РоссияДжон СалливанУбийство Бориса НемцоваБорис НемцовВеликобританияЛатвияСША
 
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