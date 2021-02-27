Иностранные послы возложили цветы к месту убийства Немцова
12:28 27.02.2021 (обновлено: 21:07 27.02.2021)
© Фото : Embassy of Latvia to the Russian FederationПосол Латвии Марис Риекстиньш вместе с другими представителями возложил цветы к Большому мосту через Москву, где ровно 6 лет назад был убит Борис Немцов
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан, его британская и латвийский коллеги Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш посетили место убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, следует из Twitter посольств.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
Ambassador Sullivan joined colleagues to mark 6th anniversary of the brutal murder of Boris Nemtsov, a Russian politician dedicated to pursuing a better future for his country & his fellow citizens. He remains an inspiration to many who strive for justice, transparency, freedom. pic.twitter.com/bInmZA0b8W— Rebecca Ross (@USEmbRuPress) February 27, 2021
"Посол Салливан присоединился к своим коллегам в связи с шестилетней годовщиной со дня жестокого убийства Бориса Немцова — российского политика, посвятившего себя достижению лучшего будущего для своей страны и ее граждан. Он остается вдохновителем для многих, кто борется за справедливость, честность и свободу", — написала в Twitter пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс.
© Фото : Посольство Великобритании в РоссииПосол Великобритании Дебора Броннерт почтила память Бориса Немцова, возложив цветы к месту, где он был убит шесть лет назад
Посол Великобритании Дебора Броннерт почтила память Бориса Немцова, возложив цветы к месту, где он был убит шесть лет назад
"Посол Дебора Броннерт почтила память Бориса Немцова, возложив цветы на месте его убийства шесть лет назад. Борис Немцов в Великобритании вызывал восхищение своей деятельностью по продвижению демократии и прав человека в России", — отмечается в Twitter британского посольства в России.
Посол Латвии в России Риекстиньш написал в Twitter, что для него "большая честь быть вместе с коллегами-послами, чтобы отдать дань уважения Борису Немцову — истинному защитнику демократии в России".
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