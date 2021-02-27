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Иностранные послы возложили цветы к месту убийства Немцова

Иностранные послы возложили цветы к месту убийства Немцова

Посол США в России Джон Салливан, его британская и латвийский коллеги Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш посетили место убийства Бориса Немцова на Большом... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T12:28

2021-02-27T12:28

2021-02-27T21:07

россия

джон салливан

убийство бориса немцова

борис немцов

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сша

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан, его британская и латвийский коллеги Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш посетили место убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, следует из Twitter посольств.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет."Посол Дебора Броннерт почтила память Бориса Немцова, возложив цветы на месте его убийства шесть лет назад. Борис Немцов в Великобритании вызывал восхищение своей деятельностью по продвижению демократии и прав человека в России", — отмечается в Twitter британского посольства в России.Посол Латвии в России Риекстиньш написал в Twitter, что для него "большая честь быть вместе с коллегами-послами, чтобы отдать дань уважения Борису Немцову — истинному защитнику демократии в России".

https://ria.ru/20210206/nemtsov-1596343218.html

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россия, джон салливан, убийство бориса немцова, борис немцов, великобритания, латвия, сша