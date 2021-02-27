Вильфанд рассказал о погоде в начале марта

"Первый день марта будет отличаться от предшествующих и последующих тем, что кратковременно повысится давление. Будет хоть и облачно, но с прояснениями. <...> Очень приятно, когда первый календарный день весны, который никак нельзя ассоциировать с весной, солнечная улыбка будет обеспечена. В этот день осадков не ожидается. Температура ночью минус 5-7, до минус 10, а днем плюс 1-3. Но, как и в предыдущие дни, сильная гололедица", — сказал Вильфанд.