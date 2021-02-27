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Вильфанд рассказал о погоде в начале марта
Вильфанд рассказал о погоде в начале марта
В первый день марта в центре европейской части России прогнозируется температура до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T00:08
2021-02-27T00:08
2021-02-27T00:41
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общество
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В первый день марта в центре европейской части России прогнозируется температура до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ученый отметил, что 2, 3 и 4 марта, в общем, ожидается теплая погода, примерно на пять градусов выше многолетних значений. Также, прогнозируют синоптики, будет облачно с небольшими осадками.Однако, подчеркнул собеседник агентства, в конце рабочей недели возможно понижение температуры до нормальных значений. Температуры ночью будут минус 3-8 градусов, а днем — от 0 до минус 5 градусов, заключил Вильфанд.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
В первый день марта в центре европейской части России прогнозируется температура до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра
Роман Вильфанд.
"Первый день марта будет отличаться от предшествующих и последующих тем, что кратковременно повысится давление. Будет хоть и облачно, но с прояснениями. <...> Очень приятно, когда первый календарный день весны, который никак нельзя ассоциировать с весной, солнечная улыбка будет обеспечена. В этот день осадков не ожидается. Температура ночью минус 5-7, до минус 10, а днем плюс 1-3. Но, как и в предыдущие дни, сильная гололедица", — сказал Вильфанд.
Ученый отметил, что 2, 3 и 4 марта, в общем, ожидается теплая погода, примерно на пять градусов выше многолетних значений. Также, прогнозируют синоптики, будет облачно с небольшими осадками.
Однако, подчеркнул собеседник агентства, в конце рабочей недели возможно понижение температуры до нормальных значений. Температуры ночью будут минус 3-8 градусов, а днем — от 0 до минус 5 градусов, заключил Вильфанд.