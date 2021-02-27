https://ria.ru/20210227/petukh-1599275608.html
Боевой петух убил хозяина, ударив ножом в пах
Боевой петух убил хозяина, ударив ножом в пах
Бойцовый петух случайно убил своего хозяина перед птичьими боями в индийском штате Телангана, сообщает Times of India. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-27T23:46
2021-02-27T23:46
2021-02-28T00:07
животные
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев — РИА Новости. Бойцовый петух случайно убил своего хозяина перед птичьими боями в индийском штате Телангана, сообщает Times of India.По данным полиции, 45-летний Танугул Сатиш привез птицу в город Джагитал для участия в боях. Перед самым началом схватки петух попытался вырваться, и случайно ударил в пах своего хозяина прикрепленным к лапе ножом. Истекающего кровью Сатиша повезли в местный госпиталь, но по дороге он умер.Правоохранители зарегистрировали дело о непреднамеренном убийстве и доставили петуха в участок. Вместе с тем они опровергли заявления новостных телеканалов о том, что птицу якобы арестовали.Он добавил, что птице не будут предъявлять обвинения, но ее нужно представить суду как причину смерти человека. Судьбу петуха определит судья.Дживан уточнил, что вместо пернатого полиция арестует и доставит в суд людей, принимавших участие в запрещенных в штате Телангана петушиных боях.
https://ria.ru/20191112/1560854227.html
https://ria.ru/20200528/1572093161.html
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животные, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев — РИА Новости.
Бойцовый петух случайно убил своего хозяина перед птичьими боями в индийском
штате Телангана, сообщает Times of India
.
По данным полиции, 45-летний Танугул Сатиш привез птицу в город Джагитал для участия в боях. Перед самым началом схватки петух попытался вырваться, и случайно ударил в пах своего хозяина прикрепленным к лапе ножом. Истекающего кровью Сатиша повезли в местный госпиталь, но по дороге он умер.
Правоохранители зарегистрировали дело о непреднамеренном убийстве и доставили петуха в участок. Вместе с тем они опровергли заявления новостных телеканалов о том, что птицу якобы арестовали.
"В обязанности полиции входит обеспечение защиты петуха в рамках расследования и предъявление его в суде вместе с ножами, которые были к нему привязаны", — сообщил субинспектор Б. Дживан.
Он добавил, что птице не будут предъявлять обвинения, но ее нужно представить суду как причину смерти человека. Судьбу петуха определит судья.
Дживан уточнил, что вместо пернатого полиция арестует и доставит в суд людей, принимавших участие в запрещенных в штате Телангана петушиных боях.