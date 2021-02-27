https://ria.ru/20210227/petukh-1599275608.html

Боевой петух убил хозяина, ударив ножом в пах

Боевой петух убил хозяина, ударив ножом в пах

Бойцовый петух случайно убил своего хозяина перед птичьими боями в индийском штате Телангана, сообщает Times of India. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-27T23:46

2021-02-27T23:46

2021-02-28T00:07

животные

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев — РИА Новости. Бойцовый петух случайно убил своего хозяина перед птичьими боями в индийском штате Телангана, сообщает Times of India.По данным полиции, 45-летний Танугул Сатиш привез птицу в город Джагитал для участия в боях. Перед самым началом схватки петух попытался вырваться, и случайно ударил в пах своего хозяина прикрепленным к лапе ножом. Истекающего кровью Сатиша повезли в местный госпиталь, но по дороге он умер.Правоохранители зарегистрировали дело о непреднамеренном убийстве и доставили петуха в участок. Вместе с тем они опровергли заявления новостных телеканалов о том, что птицу якобы арестовали.Он добавил, что птице не будут предъявлять обвинения, но ее нужно представить суду как причину смерти человека. Судьбу петуха определит судья.Дживан уточнил, что вместо пернатого полиция арестует и доставит в суд людей, принимавших участие в запрещенных в штате Телангана петушиных боях.

https://ria.ru/20191112/1560854227.html

https://ria.ru/20200528/1572093161.html

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животные, индия, в мире