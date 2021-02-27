https://ria.ru/20210227/peregovory-1599276133.html

Axios: США отрицают переговоры с Германией по "Северному потоку — 2"

Axios: США отрицают переговоры с Германией по "Северному потоку — 2"

Представители госдепартамента США отрицают ведение переговоров с Германией о заключении дополнительного неофициального соглашения, которое позволило бы... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-27T23:57

2021-02-27T23:57

2021-02-28T00:44

allseas

nord stream 2 ag

ульрике деммер

северный поток — 2

германия

сша

в мире

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Представители госдепартамента США отрицают ведение переговоров с Германией о заключении дополнительного неофициального соглашения, которое позволило бы завершить проект “Северный поток 2”, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.Издание Axios указывает, что ранее на неделе в США проходил брифинг, в котором участвовали представители госдепартамента и Конгресса. В ходе дискуссии заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что США не ведут обсуждений с Германией о дополнительной сделке.Ранее Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что власти ФРГ находятся в постоянном контакте с американскими коллегами по вопросу проекта "Северный поток 2". Она добавила, что часто это "обмен мнениями".По информации издания, дискуссия по вопросу о “Северном потоке 2” была напряженной, стороны периодически спорили. Так, член сената и республиканец спросил представителей администрации Байдена, почему еще не введены санкции против Nord Stream 2 AG, “компании, которая владеет “Северным потоком 2”. В ответ сотрудники госдепартамента заявили, что необходимо много времени для того, чтобы определить, в отношении кого или чего вводить санкции. "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210227/rassledovanie-1599234947.html

https://ria.ru/20210226/potok-1599022621.html

https://ria.ru/20210223/potok-1598677480.html

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, nord stream 2 ag, ульрике деммер, северный поток — 2, германия, сша, в мире