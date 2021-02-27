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Пентагон опроверг получение разведданных Ирака для удара по Сирии
Пентагон опроверг получение разведданных Ирака для удара по Сирии
Информация Ирака не использовалась для разработки целей ударов американских ВВС в Сирии, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T10:49
2021-02-27T10:49
ллойд остин
джон кирби
министерство обороны сша
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Информация Ирака не использовалась для разработки целей ударов американских ВВС в Сирии, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Министр обороны США Ллойд Остин заявил ранее, что США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности. В свою очередь министерство обороны Ирака опровергло заявления Остина о якобы имевшем место обмене разведданными перед ударом по иракско-сирийской границе.На брифинге в пятницу Кирби сообщил, что в результате ударов были уничтожены девять объектов, частично разрушены два. По словам Кирби, Пентагон считает, что уничтожение выбранных им целей подорвет способность использовавших их двух вооруженных группировок действовать на территории Ирака.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В оборонном ведомстве отметили, что данный шаг стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.
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ллойд остин, джон кирби, министерство обороны сша, ирак, сирия, сша, пентагон, в мире

Пентагон опроверг получение разведданных Ирака для удара по Сирии

10:49 27.02.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Информация Ирака не использовалась для разработки целей ударов американских ВВС в Сирии, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил ранее, что США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности. В свою очередь министерство обороны Ирака опровергло заявления Остина о якобы имевшем место обмене разведданными перед ударом по иракско-сирийской границе.
"Правительство Ирака проводит расследование относительно того, кто за последние дни и недели запускал ракеты по их территории. Но, чтобы внести ясность: мы не использовали иракскую информацию для разработки целей наших ударов прошлой ночью", - написал Кирби в Twitter.
На брифинге в пятницу Кирби сообщил, что в результате ударов были уничтожены девять объектов, частично разрушены два. По словам Кирби, Пентагон считает, что уничтожение выбранных им целей подорвет способность использовавших их двух вооруженных группировок действовать на территории Ирака.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В оборонном ведомстве отметили, что данный шаг стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.
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Ллойд ОстинДжон КирбиМинистерство обороны СШАИракСирияСШАПентагонВ мире
 
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