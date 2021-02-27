Пентагон опроверг получение разведданных Ирака для удара по Сирии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Информация Ирака не использовалась для разработки целей ударов американских ВВС в Сирии, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил ранее, что США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности. В свою очередь министерство обороны Ирака опровергло заявления Остина о якобы имевшем место обмене разведданными перед ударом по иракско-сирийской границе.
"Правительство Ирака проводит расследование относительно того, кто за последние дни и недели запускал ракеты по их территории. Но, чтобы внести ясность: мы не использовали иракскую информацию для разработки целей наших ударов прошлой ночью", - написал Кирби в Twitter.
На брифинге в пятницу Кирби сообщил, что в результате ударов были уничтожены девять объектов, частично разрушены два. По словам Кирби, Пентагон считает, что уничтожение выбранных им целей подорвет способность использовавших их двух вооруженных группировок действовать на территории Ирака.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В оборонном ведомстве отметили, что данный шаг стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.
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