https://ria.ru/20210227/pantsir-1599197879.html

НАТО высоко оценила российские зенитные комплексы "Панцирь"

НАТО высоко оценила российские зенитные комплексы "Панцирь"

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" — идеальное средство борьбы с военными беспилотниками, говорится в отчете Объединенного центра... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T07:29

2021-02-27T07:29

2021-02-27T16:40

россия

хмеймим

высокоточные комплексы

панцирь-с1

конструкторское бюро приборостроения

ростех

нато

армия

безопасность

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Идеальное средство: НАТО высоко оценила российские "Панцири"

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" — идеальное средство борьбы с военными беспилотниками, говорится в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО, который возглавляет командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.Там отмечается, что "Панцирь-С" изначально разработали для точечной защиты от самолетов и вертолетов, а также для обороны дальнобойных систем ПВО от ударов высокоточного оружия, особенно с малых и сверхмалых высот.Поэтому "Панцирь" и подобные ему комплексы представляют собой растущую угрозу для НАТО и их следует нейтрализовывать до вступления в бой, делают вывод авторы отчета.Они обратили особое внимание на то, как Турция отнеслась к ликвидации всего одного сирийского "Панциря" в ходе военной операции в Идлибе."Это была оперативная цель, представляющая реальную угрозу для выполнения беспилотной авиацией задач по поддержке с воздуха наземных сил и требующая немедленного уничтожения", — говорится в документе.Для поражения "Панциря" турецкие военные провели интенсивную операцию по радиоэлектронному подавлению, а его уничтожение стало критически важным моментом для достижения целей всей операции, отмечают авторы.Как следует из открытых источников, за время боевого применения в Сирии и Ливии ЗРПК "Панцирь-С1" уничтожили более сотни беспилотников и различных ракет, в том числе сбивали турецкие БПЛА Bayraktar TB2, израильские типа Heron, как минимум один американский RQ-21A Integrator и два MQ-9A Predator.Кроме того, "Панцири-С1" десятками уничтожали реактивные снаряды и баллоны, которые боевики запускают из систем залпового огня, а также участвовали в отражении американского ракетного удара по Сирии в апреле 2018 года. Тогда, по данным российского Минобороны, ЗРПК поразили 23 цели, израсходовав на это 25 ракет, то есть их эффективность равнялась практически ста процентам.Отчет Центра передового опыта НАТО прокомментировал РИА Новости российский военно-дипломатический источник. Он отметил, что российские специалисты тщательно проанализировали эффективность работы "Панцирей-С", обеспечивающих противовоздушную оборону авиабазы Хмеймим, и дали ей положительную оценку."Подавляющее большинство воздушных целей, по которым работали "Панцири" на Хмеймиме, были поражены уже первой ракетой", — сказал собеседник агентства."Судя по отчету, военные специалисты альянса стараются достаточно объективно оценивать возможности российских комплексов, чего не скажешь о западных пропагандистах", — добавил он.Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" разработан в Конструкторском бюро приборостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" корпорации Ростех). Он предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения, способен поражать цели на дальности до 20 километров и высоте до 15 километров, а минимальная высота уничтожения составляет всего 15 метров. "Панцирь-С1" вооружен 12 сверхзвуковыми управляемыми зенитными ракетами и четырьмя 30-миллиметровыми скорострельными пушками.

https://ria.ru/20210221/pantsir-1598460339.html

https://ria.ru/20210221/nato-1598512233.html

https://ria.ru/20210129/pantsir-1595071342.html

россия

хмеймим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хмеймим, высокоточные комплексы, панцирь-с1, конструкторское бюро приборостроения, ростех, нато, армия, безопасность