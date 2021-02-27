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Врач рассказала, кому нельзя есть сырые овощи
Врач рассказала, кому нельзя есть сырые овощи
Врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева рассказала "Российской газете", кому противопоказано употреблять в пищу сырые овощи. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T09:41
2021-02-27T09:41
екатерина бурляева
римма мойсенко
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева рассказала "Российской газете", кому противопоказано употреблять в пищу сырые овощи.Так, людям с эрозивной или язвенной болезнями желудочно-кишечного тракта в период обострения не рекомендуется есть любые овощи в сыром виде.При наличии подобных заболеваний врач советует тушить, отваривать или запекать овощи и фрукты.Кроме того, диетолог опровергла мнение о большей пользе сырых овощей, чем приготовленных.Она отметила, что в некоторых овощах содержатся вещества, которые лучше усваиваются в приготовленном виде.В качестве примера она привела томаты, а также арбузы и грейпфруты.Ранее диетолог Римма Мойсенко назвала самые полезные и опасные фрукты. По словам врача, отдавать предпочтение нужно жестким фруктам, содержащим мало сока. Диетолог не рекомендует увлекаться фруктами, способными вызывать усиленное брожение в организме, например, цитрусовыми. Этим же свойством обладают многие ягоды.
https://rsport.ria.ru/20210225/metabolizm-1598939119.html
https://rsport.ria.ru/20210224/vitaminy-1598696804.html
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екатерина бурляева, римма мойсенко, общество

Врач рассказала, кому нельзя есть сырые овощи

09:41 27.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПродажа овощей на рынке
Продажа овощей на рынке - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева рассказала "Российской газете", кому противопоказано употреблять в пищу сырые овощи.
Так, людям с эрозивной или язвенной болезнями желудочно-кишечного тракта в период обострения не рекомендуется есть любые овощи в сыром виде.
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При наличии подобных заболеваний врач советует тушить, отваривать или запекать овощи и фрукты.
Кроме того, диетолог опровергла мнение о большей пользе сырых овощей, чем приготовленных.
"В сырой капусте содержится большое количество витамина С. При тепловой обработке он разрушается. Однако сырая капуста часто вызывает вздутие живота. В приготовленном виде вероятность вздутия снижается", - подчеркнула Бурляева.
Она отметила, что в некоторых овощах содержатся вещества, которые лучше усваиваются в приготовленном виде.
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"В отдельных исследованиях было показано, что ликопин способствует снижению рисков онкологических заболеваний. Всасывание этого вещества в кишечнике улучшается при тепловой обработке пищи, содержащей ликопин, в присутствии жиров. Однако, чем выше температура, воздействующая на ликопин, тем большее его количество будет разрушаться", - рассказала врач.
В качестве примера она привела томаты, а также арбузы и грейпфруты.
Ранее диетолог Римма Мойсенко назвала самые полезные и опасные фрукты. По словам врача, отдавать предпочтение нужно жестким фруктам, содержащим мало сока. Диетолог не рекомендует увлекаться фруктами, способными вызывать усиленное брожение в организме, например, цитрусовыми. Этим же свойством обладают многие ягоды.
 
Екатерина БурляеваРимма МойсенкоОбщество
 
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