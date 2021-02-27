https://ria.ru/20210227/ovoschi-1599203757.html

Врач рассказала, кому нельзя есть сырые овощи

Врач рассказала, кому нельзя есть сырые овощи

Врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева рассказала "Российской газете", кому противопоказано употреблять в пищу сырые овощи. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T09:41

2021-02-27T09:41

2021-02-27T09:41

екатерина бурляева

римма мойсенко

общество

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева рассказала "Российской газете", кому противопоказано употреблять в пищу сырые овощи.Так, людям с эрозивной или язвенной болезнями желудочно-кишечного тракта в период обострения не рекомендуется есть любые овощи в сыром виде.При наличии подобных заболеваний врач советует тушить, отваривать или запекать овощи и фрукты.Кроме того, диетолог опровергла мнение о большей пользе сырых овощей, чем приготовленных.Она отметила, что в некоторых овощах содержатся вещества, которые лучше усваиваются в приготовленном виде.В качестве примера она привела томаты, а также арбузы и грейпфруты.Ранее диетолог Римма Мойсенко назвала самые полезные и опасные фрукты. По словам врача, отдавать предпочтение нужно жестким фруктам, содержащим мало сока. Диетолог не рекомендует увлекаться фруктами, способными вызывать усиленное брожение в организме, например, цитрусовыми. Этим же свойством обладают многие ягоды.

https://rsport.ria.ru/20210225/metabolizm-1598939119.html

https://rsport.ria.ru/20210224/vitaminy-1598696804.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина бурляева, римма мойсенко, общество